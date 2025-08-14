北海道又驚傳野熊傷人事件，兩名登山客在羅臼岳登山道遭到野生熊隻攻擊，其中一名20歲男子被拖進樹林生死不明，警方獲報後緊急封鎖登山道入口並疏散其他登山客。
據NHK、北海道放送報導，北海道知床半島羅臼岳兩名男性登山客今（14日）上午11時左右，一同下山時在斜里町羅臼岳海拔約550公尺遭到野生棕熊攻擊。其中一名20多歲男性被熊隻拖進樹林，下落不明。
同行的20多歲友人並未受傷，事發後緊急通報警消。警方與搜救人員展開陸、空搜救。今日計畫攀登羅臼岳的登山客至少有40人，事發後登山客聚集到觀景台避難，警方和搜救隊使用直升機將登山客載運下山。當地在11時30分設立應對指揮部，4名攜帶獵槍的獵人隨後與警方一同入山展開搜救。
據負責管理羅臼岳登山路線的林務廳北海道森林管理局表示，該山有兩條登山道，分別從斜里町、羅臼町出發，該名男子可能是從斜里町的登山道進山。當地政府接獲警方通報後，已經關閉兩條登山道，並關閉硫磺山往羅臼山的登山路線。
羅臼岳是棕熊的棲息地，也是日本百名山之一，橫跨斜里町、羅臼町，每到夏季都會吸引大量登山客造訪。今年5月至8月9日為止，羅臼町已接獲82起棕熊目擊通報。
致力於保護和管理北海道知床半島棕熊等野生動物的知床財團說明，自上月以來，羅臼岳近期傳出多起棕熊靠近登山客的事件通報，10日有遊客與野熊距離3至4公尺、12日有登山客遭熊隻緊跟數分鐘，噴灑驅熊噴霧也沒有作用，上月29日還有知床國立公園從車內餵食野生棕熊。
知床財團提醒，登山一定要攜帶驅熊噴霧，登山者如果近距離遇到熊，要慢慢後退、保持距離，不要激怒熊。也特別強調餵食野生棕熊非常危險，因為餵食熊會讓熊隻的行為升級，甚至可能對人員造成危險。當地政府也注意到，暑假開始以來，國家公園外的國道沿線有丟棄便當盒等垃圾的現象，提醒民眾不要亂丟垃圾，因為這等於是在餵食野生動物。
