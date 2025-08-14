我是廣告 請繼續往下閱讀

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）13日接受媒體訪問時表示，日本銀行（BoJ，日本央行）在因應通膨風險上「已經落後形勢」。這是美國財政官員罕見地對外國央行政策決定提出評論。貝森特13日接受彭博電視訪問時指出，日銀在應對通膨方面「落後於情勢」，他提到自己曾和日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）討論到日本的通膨問題，「所以他們將升息，而且他們必須控制住通膨問題」。他強調這是他自己的觀點，不過並未評論升息的具體時機。貝森特的評論出現在日本食品與原物料價格上漲、核心通膨已連續三年多高於央行2%目標的背景下，這讓部分日銀決策官員擔心「第二輪物價效應」。在貝森特發表這番言論之後，日圓周四上午的表現優於所有主要貨幣，日圓兌美元一度上漲0.7%，至146.38日圓，創下兩週以來最高升幅。路透社報導指出，植田和男已表態願意繼續升息，但認為應該放慢腳步，因為聚焦國內需求與工資的「核心基礎通膨」仍未達到央行目標。日銀貨幣政策正常化的步調緩慢，被部分分析師認為是日圓持續疲軟的原因之一，而日圓貶值反過來推高了進口成本與整體通膨。日銀下一次利率審議會議將在9月舉行，之後在10月再次召開，屆時理事會將進行季度經濟與通膨預測評估。作為負責華盛頓與東京貿易與匯率談判的官員，貝森特多次明確表達支持日本採取更緊縮的貨幣政策。美國財政部在 6 月向國會提交的匯率報告中指出，日銀應繼續收緊貨幣政策，以支持「日圓疲軟的正常化」。貝森特日前在日本經濟新聞的專訪中表示，只要日銀專注於「經濟基本面、通膨與增長」，匯率問題「會自然解決」。日銀去年結束長達十年的大規模刺激計畫，並在今年1月將短期利率上調至0.5%，認為日本已接近穩定達成2%通膨目標。在7月的政策會議上，日銀維持利率不變，但上調了通膨預測，並對經濟展望不再過於悲觀，讓市場繼續預期今年可能升息。植田和男在7月的政策會議後的記者會上表示，「我不認為我們落後形勢，也不認為落後形勢的風險很大。」他指出，雖然工資與服務業通膨正在上升，但漲幅尚不足以令人擔憂。