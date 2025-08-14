炸雞速食優惠戰開打！肯德基表示，「買一送一」超狂14組優惠代碼，明（15）日起五六日「7塊炸雞桶」特價299元、99元開學優惠一次整理，麥當勞「雙雞99元」，全台門市免券爽買2件「勁辣雞腿堡」、2件「麥脆雞腿」都只要99元。

📌肯德基「買一送一」14組優惠代碼！99元開學優惠、7塊炸雞桶299元
肯德基表示，8月15日連續兩周末五六日，限時促銷「7塊炸雞桶」特價299元！8月19日至9月15日，開吃「買一送一」、99元個人餐開學優惠代碼一次看。
◾️40337「7塊咔啦脆雞」299元（8/15-8/17、8/22-8/24周末限定）。

◾️40642「2塊咔啦脆雞＋小杯無糖茉莉綠茶」99元。

◾️40628「花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋小杯百事可樂」139元。

◾️40650第二件5折「2顆咔啦雞腿堡」143元。

◾️40683第二件5折「2顆肉汁薯泥咔啦雞腿堡」209元。

◾️40682「咔啦脆雞 x 2＋小香酥脆薯＋原味蛋撻＋中杯百事可樂＋吮指嫩雞蛋堡」189元。

◾️40641「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻」95元。

◾️40632買兩盒蛋撻送雞塊「原味蛋撻 x 12＋8塊上校雞塊」385元。

◾️40596買一送一「小份香酥脆薯 x 2」40元。

◾️50446買一送一「雙色轉轉QQ球 x 2」59元。

◾️40681買一送一「草莓奶油格子鬆餅 x 2」62元。

◾️40457買一送一「四塊上校雞塊 x 2」49元。

◾️40678開學超值桶「咔啦脆雞 x 5＋原味蛋撻 x 4」329元。

◾️40658炸雞可樂爽嗑桶「咔啦脆雞 x 6＋中杯百事可樂 x 2」299元。

▲肯德基近期閃電回歸兩款雙層漢堡，肉肉控必吃「雙層咔啦雞腿堡」，還有海陸「咔啦脆雞Q蝦堡」一次開吃炸雞＋白蝦雙主菜，幫大家開箱。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基「買一送一」14組優惠代碼全公開。（圖／記者蕭涵云攝）
📌麥當勞全台門市「雙雞99元」！免券優惠吃到8月底
麥當勞表示，「雙雞99元優惠」開跑，免券爽吃2件「勁辣雞腿堡」、2件「麥脆雞腿」都只要99元：
◾️8月11日至8月15日（平日週一至週五），單點2件「麥脆雞腿」特價99元（原價126元）。

◾️8月18日至8月22日（平日週一至週五），單點2件「勁辣雞腿堡」特價99元（原價156元）。

提醒大家，此優惠僅限單點使用，不得以優惠價組成超值全餐、亦不享有人氣加點優惠；每人每次單筆交易限購4組（共8件），數量有限，售完為止；此優惠適用於餐廳內用、外帶與得來速，亦適用於手機點餐與自助點餐機點餐；不適用於歡樂送與第三方外送平台Uber Eats、foodpanda；麥脆雞腿部位恕不指定、更換，麥脆雞腿單點2塊99元優惠限選同口味。

資料來源：麥當勞官網肯德基官網

▲麥當勞「雙雞99元」，免券爽吃2件勁辣雞腿堡、2件麥脆雞腿都百元有找。（圖／麥當勞提供）
▲麥當勞「雙雞99元」，免券爽吃2件勁辣雞腿堡、2件麥脆雞腿都百元有找。（圖／麥當勞提供）

