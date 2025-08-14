我是廣告 請繼續往下閱讀

今（14）日是國際「慰安婦」紀念日，前總統馬英九特別發文追思這段令人傷痛的歷史，更痛批民進黨政府，從蔡英文到賴清德，口口聲聲強調轉型正義，但一碰到「慰安婦」議題就全部噤聲，「這種藐視歷史、踐踏人權的作為，是對台灣慰安婦受害者的二度傷害。」馬英九指出，二次大戰期間，日本在各部隊普遍設立隨軍慰安所，以解決日軍性需求，揭開東亞婦女史上最黑暗、最悲慘的一頁。當時日軍從中國大陸、韓國、菲律賓、印尼、馬來亞、臺灣等地，以綁架、威脅或哄騙手段，強迫婦女成為日軍的「慰安婦」。馬英九續指，根據估計，中、韓各有20萬人，菲律賓、馬來亞、印尼各有數千人、台灣則有1200至2000人，總數估計超過40萬人。據戰後調查，超過七成「慰安婦」最後死於戰場。馬英九表示，在1996年1月4日，「聯合國人權委員會」公布「慰安婦」調查報告，正式確認日軍違反人道的罪行，但即使「慰安婦」是性奴隸的犯罪事實已成為全球共識，日本政府迄今仍不願坦然面對、承認錯誤，仍有政治人物否認這段史實的存在或稱證據不足，更令人憤怒的是，連在台灣都還有人宣稱慰安婦是出於自願，「這種態度及言論，對曾經飽受苦難的阿嬤們來說，無異於在傷口灑鹽，極不道德。」馬英九痛批，民進黨政府從蔡英文到賴清德，口口聲聲強調轉型正義，但一碰到「慰安婦」議題就全部噤聲，還刻意刪除「慰安婦」的歷史、淡化台灣人抗日的史實，並怒斥「這種藐視歷史、踐踏人權的作為，是對台灣慰安婦受害者的二度傷害。」馬英九表示，這幾年，台灣的慰安婦阿嬤相繼過世，2023年5月最後一位阿嬤也過世，但她們始終等不到日本政府的道歉賠償。馬英九最後強調，應繼續為阿嬤爭取應得尊嚴、公道與轉型正義，因為「侵略者的錯誤或可原諒」，但「歷史的真相絕不能遺忘」，阿嬤們的苦難也不能被遺忘。日本政府應展現負責任的態度，對我國慰安婦道歉賠償，才有可能撫平歷史的傷痛。