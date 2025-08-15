我是廣告 請繼續往下閱讀

815全台大停電！那年台灣陷黑暗、逢甲夜市最慘

全台各地突然無預警發生停電，當天台電桃園大潭電廠天然氣供應突然中斷，導致6機組跳脫停機，突然少掉約400萬瓩的供電量，造成整體電力造備轉容量不足，台電為了避免供電系統避全面崩潰，緊急啟動保護措施而分區輪流停電。

另外，台中知名夜市「逢甲夜市」可說是受害最深，當天逢甲夜市一晚停了兩次電，熱門商圈瞬間一片漆黑。

815全台大停電，逢甲夜市最慘停了2次，許多店家當天早早選擇打烊。

815大停電「668萬戶被牽連」！事後調查曝光

經濟部長李世光在第一時間請辭下台，中油董事長陳金德亦被點名應負責，陳金德在同月18日中午召開記者會，宣布請辭，且向全國民眾表達歉意。

815全台大停電，根據行政調查專案小組總結報告，本起事故研判是因中油委外廠商維修人員更換計量站控制系統的電源供應器時誤觸，導致氣閥關閉停止供氣。

根據行政調查專案小組總結報告，本起事故研判是因中油委外廠商維修人員更換計量站控制系統的電源供應器時誤觸，導致氣閥關閉停止供氣。

今天正好是8月15日，在8年前的這一天，台灣突然無預警發生大停電，，後續也導致經濟部長李世光、中油董事長陳金德請辭負責。在2017年8月15日下午4時51分起，停電發生當下也發生許多問題，當時台北貓空纜車一度在空中停擺，有255人受困於車廂，好在啟用備用電源後，馬上進行慢速疏散；逢甲商圈眾多商家生意都被影響，只好選擇提早打烊，且當晚夜市交通也因交通號誌失效，讓人氣名店「明倫蛋餅」的老闆選擇將生意交給員工，主動出來幫忙指揮交通。這場全台大停電狀況，終於積極搶修下，於同日晚間9時40分恢復供電。本此事件牽連全台17個縣市，總計有多達668萬戶受影響被輪流分區停電。這起大停電影響各行各業，至於為何會發現跳機問題？行政院表示，當時人員更換天然氣計量站電源供應器時，採用臨時搭接線施作，於換妥電源供應器後，拆除臨時搭接線時，導致控制器之電源中斷21秒，同時也讓通訊中斷，造成控制器重新啟動，並自動執行電動閥關閉動作，造成供氣完全中斷。在報告書中承諾會落實風險管理，確保國人未來生活與產業發展環境。