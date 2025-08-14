臺北伊斯特職業排球隊今（14）日舉行「Tokki Cutie」啦啦隊最終決選，並在轉播下揭曉首屆成員，在歷時1個多月的徵選與網路票選，300多名來自台、日、韓、港的選手中脫穎而出的成員，並由「Tokki Cutie」第一批韓籍團長李素泳、朴恩惠領軍，將於TPVL元年全季駐守天母主場，攜手球迷點燃賽場熱情。
韓籍女神領軍 打造專業韓式舞台節奏
本屆最大亮點，是韓籍啦啦隊女神李素泳、朴恩惠聯手擔任團長，並與同樣來自韓國的金世星組成專業應援核心，3人不僅帶來韓式應援的舞台節奏與精準動作，更將帶動全場氛圍的技巧引入排球舞台，為臺北伊斯特創造與眾不同的主場文化。
決選舞台星光熠熠，樂天桃猿啦啦隊的日本籍成員高橋佳帆以甜美笑容和穩健舞姿贏得掌聲；網路票選冠軍小雲獲11萬票支持，全場呼喊聲震耳欲聾；YouTuber娣奇以獨特服裝與精湛舞技展現個人魅力；味全龍練習生禮美奈與貝拉，則是將棒球場的應援能量轉換到排球舞台；《炸裂吧！女孩》參賽者容容則以真誠笑容與熱情舞步點燃全場。
團隊目標明確 主場打造熱血記憶
作為Tokki Cutie的經紀人兼領導者，Judy曾跟《NOWNEWS今日新聞》透露她不只是將這些女孩選進來，而是會透過自己的流量、工作室及剪輯師，來為球隊曝光、為旗下藝人曝光、為自己的團隊曝光。
臺北伊斯特總經理曹登雄表示，入選成員在徵選過程中展現極高的專業度與堅持，期望她們能與球隊一起，將天母主場打造成球迷心中最熱血且獨特的應援記憶，為TPVL元年賽季留下深刻印象。
Tokki Cutie首屆成員名單（依序列出）：
團長：李素泳（韓國）、朴恩惠（韓國）
成員：金世星（韓國）、高橋佳帆（日本）、小雲（台灣／網路票選冠軍）、娣奇（台灣網紅）、各務礼美奈（台日混血／味全龍小龍女練習生）、貝拉 Bella（台灣、馬來西亞／味全龍小龍女練習生）、容容（台灣／《炸裂吧！女孩》選手）、孫孫（台灣）、妍蓁（台灣）、棠棠（台灣）、小婷（台灣）、百軒（台灣）、飛飛（台灣）、十一（台越混血）
資料來源：Judy IG、李素泳IG、朴恩惠IG、金世星IG
資料來源：Judy IG、李素泳IG、朴恩惠IG、金世星IG
