每年夏天，社群上的髮色靈感版圖總在更新，從摩卡慕斯、煙紫灰到安可拉紅，輕透系染髮成為潮流女孩的造型必修課。不過，亮眼髮色背後，總藏著一個不敢說出口的煩惱：染後沒多久，原本夢幻髮色就漸漸轉黃、褪色、毛躁，甚至乾枯打結，失去了剛染完那種「自帶濾鏡」的光澤質感，當初拍的美照都只能成為回憶？
髮色高調，保養自然不能低調
妳一定會問：「明明剛染完那麼美，為什麼髮色就是不持久？」其實，這不只是染後褪色的正常現象，更是因為染燙過程中髮絲的毛髮核心受損造成棒狀空洞化，再加上夏季炎熱高頻率洗髮、陽光曝曬、泳池海水刺激等等，讓髮色加速「跑光」，髮質也因紫外線從外到內開始分岔失控。尤其在染亮色系髮色時，這種「漂褪」感更明顯，讓人又氣又無力。
想要維持柔潤不糾結的完美狀態，不能不知道的就是這個連日本設計師們都悄悄列入私藏名單，甚至讓許多日本女生喊著「早知道就早點買！」的沙龍級護色神器 - MILBON 全新「燦漾系列」。
懂女孩們染後褪色與季節性受損的心痛，以「鎖色 × 補水」為核心概念，從染後第一天起，為髮絲展開層層守護，真正延長髮色壽命、修護受損毛鱗片、穩定髮絲含水量，讓你的髮色在任何光線下都能持續煥亮動人。
日本女生搶囤，台灣默默造成轟動的專業沙龍級護色對策
MILBON 這個來自日本、歷史超過半世紀的專業沙龍品牌，長年是日本和台灣設計師圈合作的指定愛牌，旗下11個產品線細緻到依髮質分類、依造型步驟細分，連挑剔的資深髮型師都願意親自推薦，最值得推爆的地方，不只是全系列的獨家修護成分「SSVR SILK」 ，更是它的輕透質地和清新淡雅的花果香氣。
「一洗二修護」三重深度修護，打造髮絲的「持色防護罩」
1.革新持色科技：高機能「燦漾護色劑」能有效避免染劑溶於水流失，就像鞋子的防水噴霧般，即使在洗髮時有水分滲入髮絲，也能保有仙氣滿點的光澤感。
2.水感蛋白配方：添加「金盞花萃取物」，深層注入「結合水」保濕成分，穩定髮絲內部含水量，髮絲蓬鬆回彈。
3.沙龍級完整修護：從洗髮穩定髮色、護髮補充水分，再到修護乳鎖住色澤，從根源出發提供全方位防護，再也不怕紫外線或泳池水刺激掉色，無需混搭不同品牌產品，在家就能輕鬆完成沙龍級同款療程，溫和配方讓護色也能簡單有感。
在家輕鬆喚回光澤感髮肌，鎖色、補水、修護一次到位！
不論妳是髮型控，還是最近剛嘗試亮色系染髮的新手，不妨選擇在沙龍體驗看看完整的 MILBON 燦漾修護程序，依照設計師建議的專屬推薦，形成前後呼應的鎖色循環。定期護理不只能延長染後髮色壽命，更讓妳在任何時刻、任何角度下，都精緻度飆升，自信展現妳的氣場。
最後，重點來了！撐起日妞顏值、默默穩佔浴室C位的 MILBON 燦漾系列，現在就能在台灣的哥德式合作沙龍購買與體驗，讓頭髮回歸水亮本色，把這組帶回家就對啦！
關注 IG 隨時了解更多護髮密技>>
