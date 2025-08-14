我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡一天（左圖右）被拍到深夜牽著一名女子散步，他的助理（右圖左）日前也被直擊帶這名女子去看醫生。（圖／翻攝自微博＠酷哥追星日記）

▲胡一天（左）的新劇《天才女友》才剛開拍，搭檔甜美系女星田曦薇（右）。（圖／翻攝自微博＠娛樂圈浩哥）

中國男星胡一天過去曾爆出與女網紅「邶也邶」深夜開房的醜聞，嚴重打擊形象，加上他演技不成熟，導致近年經常沒戲拍。最近好不容易接到新作品《天才女友》，搭檔田曦薇主演，但新劇才剛開拍約1個禮拜，胡一天今（14）日就被中國狗仔《酷哥追星日記》爆出緋聞，深夜牽著一名女子散步，疑似是新歡，戀情登上微博熱搜，再度衝擊胡一天事業。32歲的胡一天今日被中國狗仔《酷哥追星日記》曝光新戀情，他被拍到深夜牽著一名女子外出散步，只見胡一天身穿黑衣、頭戴黑帽，還用黑色口罩想掩蓋身分，但高挑的身高還是讓他在人群中顯得相當醒目。身旁的女子看起來非常嬌小，身高只到188公分的胡一天肩膀位置，兩人一路上有說有笑，牽著的手完全沒有分開過。狗仔還爆料，胡一天的助理前一晚帶著該名女子去看醫生，疑似幫忙拍戲中的胡一天照料女友，胡一天針對戀情則未出面回應，但關鍵字「曝胡一天新戀情」已經登上微博熱搜，掀起網友討論。有粉絲護航這段影片沒有拍到胡一天清楚正臉，真實性難以辨別，也有網友調侃胡一天怎麼才剛拍戲又被扯進戀愛緋聞裡，認為他根本沒有專心在發展事業上。胡一天的新劇《天才女友》搭檔的女主角是擁有甜妹外型的女星田曦薇，該劇8月7日才在中國青島開機，改編自網路作家素光同的同名小說。劇情講述了天才少女林知夏（田曦薇飾）與學霸型的青梅竹馬江逾白（胡一天飾）從校園戀愛到出社會後重逢、走入婚姻的故事。目前胡一天新女友的身分還未被挖出，他本人及經紀公司也未對此事作出回應。而胡一天過去的緋聞對象是女網紅「邶也邶」，兩人曾深夜到酒店開房。邶也邶還公開過她與胡一天私下的錄音，胡一天當時疑似還有其他約會對象，被質疑劈腿多人，形象才因此遭受嚴重打擊。