雲林縣政府教育處今（14）日在土庫教研中心，舉辦國中小校長會議分享人生心得，並邀請立法院長韓國瑜出席分享。韓國瑜提到自己去年剛當選立法院長的前三個月，每天看著台下朝野立委一直吵，後來就開始每天在主席台上拿紙筆寫「心」字，寫了3個月，沒有人知道，後來他豁然開朗，了解外界雖然有風風雨雨，但只要自己心靜下來，就不會被外界干擾。韓國瑜說，心只有四畫，為什麼佛祖卻說心是一切？心代表宇宙萬物，也代表人的本體，最裡面那一點，代表本我，燦爛、純潔、無瑕；外面那一點代表宇宙萬物、社會、日常，要如何把外面那一點降到最低，把原本的點放到最大？就是佛祖說的，要找到自己本來面貌。韓國瑜坦言，剛當院長的前三個月，藍綠白三黨團總召，讓他耗盡精氣神，民進黨團總召柯建銘老是跟他吵架，國民黨也會給他一點排頭，白色的黃國昌是一夫當關萬夫莫敵，但經過三個月，當他領悟了「心」的信念後，心境轉變，現在的他，八風吹不動，他心很寧靜，網軍攻打他也不在意，國民黨看他怪怪的，民進黨看他怎麼都不順眼，台灣民眾黨看他是霧裡看花。對於自己政壇的起落，韓國瑜也頗有感觸，他說，風箏放得再高，手上抓的是什麼？重點是坐在那位置幹什麼？當然是要為人民做事。不管在任何崗位，永遠有三條路去選——英雄、梟雄、狗熊，英雄追求的是一切為公，沒有自己，下場不一定好；梟雄是一切為己，沒有為公；狗熊是一切不做，好官自當，時間到就走人，他自己一定選英雄的路。韓國瑜說，無論在任何崗位，都會走過低潮、沮喪、憤怒，但不要失去本我與初衷，一旦喪失理想、信念、熱情，做人的味道就變了，他也一直堅持這點，即使外面怎麼醜化他，網軍怎麼攻，都不為所動，因為他們不知道他追求的是什麼，他從來不貪汙、規規矩矩地做，不管在任何職務、任何誘惑他還有把握。韓國瑜最後期勉校長，雖然外界誘惑很大，但還是要好好辦學，老師快快樂樂、家長滿意、孩子快樂學習成長，才是高明校長真正的挑戰。