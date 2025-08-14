我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟新洋投柯威士有188公分出色身高。（圖／中信兄弟提供）

柯威士加盟中信兄弟

中信兄弟稍早宣布註銷昔日王牌洋投德保拉（Jose De Paula），改登錄7月下旬新簽下的洋投柯威士（William Cuevas），由於柯威士是取代隊史洋投勝投紀錄保持人德保拉，讓不少人好奇柯威士的能耐，實際上，現年34歲的柯威士論資歷也屬外掛洋投等級，不僅曾累積3年大聯盟年資，更有豐富亞洲職棒經驗，2023年效力韓職KT巫師時期，寫下單季12勝0敗紀錄，是該年韓職最強洋投之一。出身於委內瑞拉的柯威士，有188公分的出色身高，2008年與波士頓紅襪隊簽約進入美職體系，奮鬥8年後圓夢大聯盟，效力紅襪、老虎期間累積3年資歷，總計出賽13場，主 投22.1局，防禦率8.06並不出眾，2019年正式轉戰韓國職棒。柯威士首年加盟KT巫師就繳出13勝10敗、防禦率3.62成績，每局被上壘率（WHIP）1.17同樣出眾，後續穩定成為先發輪值頭號先發，2023年傷癒回歸單季出賽18場繳出12勝0敗、防禦率2.60成績，受到韓媒封為「不敗巨投」。可惜去年開始，柯威士受到傷勢與年齡漸長因素，成績下滑，連續2季敗多勝少，本季更僅3勝10敗、防禦率高達5.40，於季中遭到釋出，總計在韓職 累積出賽149場，拿下55勝45敗，防禦率3.93，872.1局中投出704次三振。根據《FanGraphs》與韓職官網統計，柯威士作為先發投手，有合格的5種主要球路，但攤開使用比例，仍屬於3球種混搭類型投手，速球使用率29%，均速落在90.8英里（約146公里），第二球種則是滑球，使用率達28%，變速球則同樣有20%使用率，但近年來隨著年紀變大，今年在韓職球速已經下滑至89英里（約142公里）。柯威士最大賣點莫過於豐富的韓職經驗，6年間有4年勝場都比敗投多，更曾三度繳出單季10勝成就，在打高投低的韓職實屬不易，但近年來高齡、加上傷勢影響，成績有明顯衰退。整體而言，以今年成績來看，中信兄弟版本的柯威士，應非全盛時期的他，黃衫軍在有831大限時間壓力下，期待這位前韓職王牌透過豐富經驗，成為季後賽可靠先發戰力。出生日期：1990年10月14日（34歲）國籍：委內瑞拉身高體重：188公分、97公斤投打習慣：右投左右開弓守備位置：投手最快球速：94.5英里（約152公里）擅長球路：直球、滑球、變速球、曲球、伸卡球韓職成績：出賽149場、872.1局、55勝45敗，防禦率3.93、704K