我是廣告 請繼續往下閱讀

為持續推廣微型保險，發揮微型保險填補政府社會保險或社會救助機制不足保障缺口目的，金管會今（14）日宣布，已發布修正「保險業辦理微型保險應注意事項」相關規定，將符合新住民基本法規定者及其家庭成員納入微型保險範圍，截至今（2025）年6月底符合資格者有46.8萬人。金管會保險局表示，微型保險推動目的在於使經濟弱勢或特定身分族群每年能以負擔得起的保費，享有基本保險保障，並鼓勵保險業者善盡社會責任，讓社會上各階層皆能享有保險所提供的保障，進而達成「普惠金融」的政策目標金管會自2009年推動微型保險，有4次擴大微型保險投保範圍，包括農漁民、原住民及身障朋友、中低收入戶之外，這次修正「應注意事項」，增加「符合新住民基本法第2條第1項第1款規定者及其家庭成員」為承保對象，除可擴大微型保險保護傘範圍外，並可普及新住民與其家庭成員的基本保險保障。截至6月底，符合新住民基本法相關規定人數約46.8萬人，根據保險局統計，截至今年6月底為止，共計有193.9萬人曾承保微型保險，其中有70.1萬人仍有效，總保費收入6048萬元，有15家壽險、13家產險開辦，開辦至今理賠金額5.7億元。