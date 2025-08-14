我是廣告 請繼續往下閱讀

2025大阪關西世博（後簡稱大阪世博）如火如荼舉行中，不過通往大阪世博會場的大阪地鐵中央線卻在13日晚間，因故障、停電，全線一度停駛，導致前往大阪世博的遊客無法返家，不得不在會場內的長椅或是臨時開放的展館過夜。有趣的是，55年前的大阪世博也曾發生類似意外，同樣有多人被滯留在園區，歷史總是驚人的相似，引發網友熱議。綜合日媒報導，大阪地鐵中央線宇宙廣場站至大阪港站之間路段，在13日晚間9時28分（台灣時間晚間8時28分）因輸電線路故障停電，導致全線一度停駛。由於大阪地鐵中央線是連接大阪世博會場夢洲的唯一鐵路線路，事故發生之後，夢洲站一度實施入場限制，站內擠滿了無法返家的遊客。因為交通受阻，共造成3萬多名遊客不得不在園區內過夜，甚至躺在長椅上睡覺。也有許多民眾在會場內走動，享受難得的「夜間開園」時光，甚至有民眾找到了線上即時影像的鏡頭，在攝影鏡頭跳舞、揮動手機手電筒或是大比愛心手勢等。巧合的是，1970年的大阪世博也曾因為人潮過於擁擠，導致許多遊客無法搭上電車，最後只能在會場過夜。1970年9月6日《朝日新聞》報導，前晚有50萬人滯留在現場，被洶湧的人潮擠得動彈不得。《朝日新聞》也在社群網路上分享1970年世博與這次世博的滯留園區對比照，雖然當年還是黑白照片，但人潮踴躍程度比起今年可說是有過之而無不及。