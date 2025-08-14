我是廣告 請繼續往下閱讀

大眾慣用的日常讀音未必和教育部定義的「正確讀音」一樣。小兒科醫師陳木榮在臉書分享，他陪孩子讀書時，發現「親家」的正確讀音並非許多人熟悉的「ㄑㄧㄣ ㄐㄧㄚ」，在教育部網站上寫著應該要讀「ㄑㄧㄥˋ ㄐㄧㄚ」或「ㄑㄧㄥˋ ˙ㄐㄧㄚ」，讓他直呼先不要急著跟孩子說「你錯了」，因為常常是「原來是爸爸錯了」。根據教育部《辭典簡編本》，「親家」有兩種讀音，分別為「ㄑㄧㄥˋ ㄐㄧㄚ」及「ㄑㄧㄥˋ ˙ㄐㄧㄚ」；在《重編國語辭典修訂本》中，則統一為「ㄑㄧㄥˋ ˙ㄐㄧㄚ」。不少網友相當驚訝，有人質疑「為什麼閃電的ㄣ改成ㄥ？」也有人抱怨「教育部的注音改到我懷疑人生」。還有網友舉例，高麗菜的正確讀音為「ㄍㄠ ㄌㄧˊ ㄘㄞˋ」、蛤蜊則讀成「ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ」，與許多人長期用法不同。也有意見認為，語音演變正常且安全降落在理解為主，不同世代習慣不同，不必彼此糾正，「考試時怎麼寫，就以課本與老師教的為主就好；現實生活中，聽得懂人家是在講什麼東西就好，不用刻意糾正人家，畢竟每個年代學到的音都不一樣」。也有人感嘆，國語讀音幾年就改一次，「台語不管哪一代來念，念的都是同一個音」。