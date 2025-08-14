我是廣告 請繼續往下閱讀

雙方看法的分歧為蒲亭獲得將烏克蘭與歐洲描繪成和平的真正障礙的機會

如果他能切斷美國對烏克蘭剩餘的軍事援助和情報共享

希望能從此重塑與美國的關係，同時將美俄關係與烏克蘭的命運脫鉤，分化西方盟友

美國總統川普將在本週與俄羅斯總統蒲亭於阿拉斯加會面。為何蒲亭會選在此時進行峰會。美媒分析，蒲亭阿拉斯加峰會上真正想要的，並非烏克蘭的和平，而是為克里姆林宮謀取一系列更深層的戰略利益。根據CNN報導，對克里姆林宮而言，能夠與美國總統舉行峰會，本身就是一個巨大的勝利，親克里姆林宮的軍事部落客科茨（Alexander Kots）表示，「再也沒有人談論俄羅斯被國際孤立或我們的戰略失敗」，阿拉斯加會議完全有機會成為歷史性的事件。報導提到，這一場總統級峰會讓蒲亭重返國際外交頂點，峰會地點選在阿拉斯加，對高漲的俄羅斯民族主義者來說更能拿來吹噓，因這片領土曾是俄羅斯帝國的一部分，一位俄羅斯官媒主持人更直接以「我們的阿拉斯加」來稱呼。對世界其他國家來說，這次總統峰會的唯一焦點是烏克蘭戰爭，以及俄羅斯是否願意為結束這場戰爭做出任何讓步。白宮表示，川普預計將專注於結束烏克蘭戰爭，而莫斯科方面認為其他問題可以留待下次討論。CNN指出，蒲亭可能在籌劃其他事項，俄羅斯曾向川普的特使威特科夫提出一份和平提議，提議的核心內容以基輔放棄烏東頓巴斯地區的領土換取停火。烏克蘭總統澤倫斯基稍早在週三的美烏歐峰會上堅決拒絕此提議，但川普似乎對土地換和平的協議深感興趣。CNN直指，，這也將撼動川普對烏克蘭的支持，因川普曾有過對澤倫斯基失去耐心的前例，未來也可能再發生。，烏克蘭即使得到歐洲的加強支持，烏克蘭也將難以繼續戰鬥。CNN分析，蒲亭將這次與川普的會面視為一個獨特機會，報導指，近幾個月來，克里姆林宮官員一直在談論與美國進行經濟、技術和太空合作的可能性，以及在北極和其他地區進行基礎設施和能源方面的交易。如果蒲亭在本次峰會上如願以償，「烏克蘭問題」可能只會成為兩個大國領導人之間眾多談話要點之一，甚至不是最緊迫的話題。