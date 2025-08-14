我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣港務公司組團赴加拿大參加太平洋港口協會第111屆年會，深化港口外交成果豐碩。(圖／記者黃守作攝，2025.08.14)

▲台灣港務公司組團赴加拿大參加太平洋港口協會第111屆年會，在會中進行高雄港與加拿大納奈莫港締結為姊妹港，由台灣港務公司總經理王錦榮(右1)、高雄港務分公司港務長陳祖強(右2)與加拿大納奈莫港務局總經理Ian Marr(左2)、董事長Donna Hais(左2)共同簽署備忘錄，以深化雙港情誼關係，開創合作新局。(圖／台灣港務公司提供)

▲高雄港與加拿大納奈莫港締結為姊妹港，由台灣港務公司總經理王錦榮(右2)與加拿大納奈莫港務局董事長Donna Hais(左2)互送紀念品。(圖／台灣港務公司提供)

台灣港務公司組團於日前，到加拿大納奈莫市，參加太平洋港口協會第111屆年會，會中除進行高雄港與加拿大納奈莫港締結為姊妹港簽約，並通過於2032年由台灣港務公司主辦，在台中港舉行太平洋港口協會年會，以深化港口情誼關係，開創合作新局，也凸顯我國在國際港口舞台上的外交軟實力。台灣港務公司組團到加拿大納奈莫市，參加太平洋港口協會第111屆年會，是由台灣港務公司總經理王錦榮，率高雄港務分公司港務長陳祖強、台灣港務公司高級研究員黃一民、高級督導林潔芬等人與會。台灣港務公司在太平洋港口協會第111屆在此次港口分享中，臺灣港務公司除宣布2024年營業收入創歷史新高之佳績外，也分享多項港口發展成果，包括: 長榮第七貨櫃中心於高雄港正式啟用、推出2025年行銷獎勵方案及綠色港埠獎勵方案，以及持續推動高雄港第三與第五貨櫃中心優化工程，展現數位與永續雙軸轉型成果。此外，臺灣港務公司亦應邀於座談會中分享推動國際郵輪經驗與成效，目前臺灣以基隆港與高雄港為主要國際郵輪母港，近年來外國籍旅客人次屢創新高，預估2025年可望突破36萬人次，再創新猷。為因應持續成長的旅運需求，臺灣港務公司持續優化旅運碼頭及場站相關設施，並強化國際郵輪招商及加強與鄰近港口間的合作，致力拓展亞洲郵輪市場版圖。進行高雄港與加拿大納奈莫港締結為姊妹港，由台灣港務公司總經理王錦榮、高雄港務分公司港務長陳祖強與加拿大納奈莫港務局總經理Ian Marr、董事長Donna Hais共同簽署備忘錄，以深化雙港情誼關係，開創合作新局。高雄港與加拿大納奈莫港締結為姊妹港簽約儀式，並由台灣港務公司總經理王錦榮與加拿大納奈莫港務局董事長Donna Hais互送紀念品，以增進雙港情誼關係，開創合作新局。台灣港務公司總經理王錦榮表示，納奈莫港為太平洋港口協會成員，位於之納奈莫市為加拿大大溫哥華地區第二大城，以優美的自然風景、海岸風光及歷史聞名，而該港創建於1961年，是一個天然的深水良港，港口包含組裝碼頭、杜克角區域、商業水域、港區水岸商店，以及漁業碼頭等區域，業務涵蓋貨櫃、散雜貨、渡輪及郵輪產業，是溫哥華島和北美大陸的重要交通樞紐和物資疏散地。王錦榮說，納奈莫港位於喬治亞海峽，與溫哥華相望，提供貨櫃、汽車物流、郵輪渡輪客運服務等，每年服務旅客人次約695萬，納奈莫港務局為深化兩國港口交流，乃邀請與高雄港締結姊妹港，成為港務公司繼溫哥華港(Port of Vancouver)及菲沙河港(Fraser River Port)後，在加拿大締結的第3個姊妹港。王錦榮指出，台灣港務公司在此次年會中，除宣布2024年營業收入創歷史新高之佳績外，也分享多項港口發展成果，包括長榮第七貨櫃中心於高雄港啟用、推出2025年行銷獎勵方案及綠色港埠獎勵方案，以及持續推動高雄港第三與第五貨櫃中心優化工程，展現數位與永續雙軸轉型成果。此外，台灣港務公司亦應邀在座談會中，分享推動國際郵輪經驗與成效，目前我國以基隆港與高雄港為主要國際郵輪母港，近年來外國籍旅客人次屢創新高，預估2025年可望突破36萬人次，再創新猷，並為因應持續成長的旅運需求，台灣港務公司持續優化旅運碼頭及場站相關設施，並強化國際郵輪招商及加強與鄰近港口間的合作，致力拓展亞洲郵輪市場版圖。