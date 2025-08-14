便宜耐用已經不再是日系油車的專利！近期澳洲一間特斯拉維修廠EV Workz分享，有位 Model 3 車主4年內開車里程高達40萬公里，且車主表示從未更換過電池，而且電池健康度（State of Health）仍高達88%，消息更讓全球電車車主為之振奮。
Model3 4年狂奔40萬公里！特斯拉又寫下新傳奇
美國消費者報告《Consumer Reports》曾製作可靠度報告，公布常行駛超過 40 萬公里的車款的前五名分別是Toyota Camry、Honda CR-V、Honda Accord、Toyota Prius、Toyota Corolla，排名靠前清一色都是日系的純油或是油電混合動力的車款，但這項排名在未來或許會產生震盪！
澳大利亞西澳地區的電動車維修廠 EV Workz ，近期接到了一個特殊的維修案例，一輛 2021 年出廠的特斯拉 Model 3 ，車主是Uber司機，他在這4年之間，讓車子累積里程高達40萬9770公里，等於每天都要開278公里，換算在台灣的話就是4年間每天從台北到台中來回。
不過更驚人的是，車主從來沒有讓愛車換過電池，這次會讓愛車進入維修廠，是因為車子在起步時會出現異常的抖動，有顧客嫌棄，所以才讓車主決定把愛車送進廠檢查維修。而EV Workz 在檢查過這輛 Model 3 之後，發現更驚人的事實，就是這輛車的確還在使用原廠出廠時的60kWh 磷酸鐵鋰（LFP）電池，且電池健康度還維持在88至90%的高水準。
至於這台 Model 3 抖動的原因，則是因為馬達腳座（Motor Mounts）嚴重磨損，只需要更換價格是130美金（約新台幣3900元）新零件， EV Workz 也耗時7小時幫忙進行維修。
不過就算加上了維修工錢還是超級便宜，EV Workz 經過計算，相對於油車，這輛Model 3 已經讓車主在4年間省下超過 37,000 澳元（約72萬台幣）的金錢，主要差異在燃油費與充電費的差異性，還有油車耗材更新的頻率更為頻繁。
超級耐用的 Model 3 傳奇故事曝光後，也讓全球電動車車主為之震撼，一部分人大讚電動車未來還大有可為，但也有人苦笑表示，自己的電動車為何沒有這種耐用度。
特斯拉里程冠軍車主是他！11年狂開250萬公里
雖然西澳這次出現過「4年行駛40萬公里」的耐用特斯拉傳奇，但目前地球上里程數最高的特斯拉，仍是由德國車主吉米恩（Hansjörg Gemmingen）所持有。
吉米恩在2014年購入一輛紅色二手 Model S，並開始擔任 Uber 司機。2019 年，他達成累積行駛里程 100 萬公里的驚人紀錄；接著在 2023 年 12 月突破 190 萬公里。到了 2025 年 8 月 10 日，這輛耐操的 Model S 已經行駛至 250 萬公里，繼續保持「地球最高里程特斯拉」的頭銜。
雖然吉米恩的紅色 Model S愛車，歷經過幾度的電池、發動機更換，但對比極高里程數來說，就連油車駕駛可能得換上2次新車才能達成，這輛特斯拉的耐用程度還在持續刷新全球車主的認知。
資料來源：EV Workz、X@gem8mingen
