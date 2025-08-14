我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許瑋甯（右）和邱澤因戲生情，如今結婚又生下寶寶，晉升人父人母。（圖／NOWnews資料照）

許瑋甯生了！今（14）晚8點她在，曬出和邱澤的手，捧著baby小腳，甜蜜報喜「我們均安」，邱澤也回應，「很溫暖，謝謝大家關心。」許瑋甯自從傳出懷孕以來，從未正面回應過關於孕期的狀況，只有生日時曬出和朋友的合照，也沒特別拍到孕肚，但四肢依舊纖細，氣色也相當不錯，外傳兩人生下的是兒子，但經紀人並未正面回應性別問題。許瑋甯今晚在IG發文，畫面中可見兩隻大人的手，捧著小baby的腳，應該就是她和邱澤的手，她除了寫下「我們均安」之外，還用了愛心貼圖，雖然只有簡單4個字報平安，但卻能感受到滿滿的幸福，立刻湧入大批粉絲留言，「恭喜老爺賀喜夫人」、「這寶寶該美的什麼樣子」、「恭喜啊」、「太棒啦！恭喜」。許瑋甯本月7日歡慶41歲生日時，也同樣在IG曬出與好友慶祝的溫馨畫面，照片中，她穿著寬鬆的黑色無袖露背洋裝，手臂卻與懷孕前看不出差別，當時也引來討論，而明年她就能和寶寶一起過生日了。對於升格人父，邱澤也回應，「很溫暖，謝謝大家關心。」據悉兩人生下的是兒子。許瑋甯和邱澤因合作電影《當男人戀愛時》假戲真做，她曾說過自己的感情觀，無論如何都不能委曲求全，比起鮮花，下班後回到家，一碗熱湯更能打動她，而邱澤就是這樣的存在。當時她拍完《她和她的她》經歷外公過世低潮，邱澤默默陪伴讓她決定點頭嫁，「我先生的溫暖，就是足夠瞭解我，他是知道要用什麼角度來陪伴我，甚至在我們都安靜的情況下，他都是給我我所需要的。」甚至誇獎老公就像是她的軍師。