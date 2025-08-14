我是廣告 請繼續往下閱讀

正崴第二季財報受到重大衝擊，原因來自子公司森崴能源旗下富崴能源的200億元代墊款損失。富崴能源因台電離岸風電二期追加工程款進入爭議協商，先行認列近新台幣200億元損失，待調解結果出爐後再進行金額沖回。由於正崴持有森崴能源約24.87%股權，因此依比例在第二季帳上承擔虧損。受此影響，正崴第二季合併營收為213.7億元，與第一季相近、年減0.3%，但獲利轉為虧損，歸屬母公司淨損達9.71億元，較去年同期獲利2.67億元大幅反轉，單季每股虧損2.1元，創下自1999年9月掛牌以來的最差單季紀錄。上半年累計，正崴歸屬母公司淨損8.45億元，去年同期為獲利6.49億元，每股稅後淨損1.83元，顯示虧損壓力已從單季延伸至上半年表現。森崴能源昨日停牌公布富崴能源虧損重訊後，今日森崴能源無量跌停，正崴股價14日也應聲大跌4.8元、跌幅8.54%，收51.4元。