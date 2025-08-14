我是廣告 請繼續往下閱讀

美國勞工統計局14日公布7月生產者物價指數（PPI），出現驚人爆升情況，較一個月前上漲0.9%，創下三年最大漲幅。使得稍早美股開盤下挫，市場對聯準會（Fed）是否如期降息再度呈現疑慮。美股四大指數週四開盤，截止至台灣時間晚間9時40分，道瓊工業指數下跌150點或0.34%、那斯達克指數小跌32點、標普500指數小跌16點、費城半導體指數跌70點，跌幅達1.2%。個股部分，台積電ADR下跌1.18%、輝達平盤上下震盪、亞馬遜宣布進軍生鮮宅配服務後，股價上漲2.4%、特斯拉小跌1%。美國勞工統計局周四公布7月PPI數據，7月PPI年增3.3%，遠高於預期的2.5%，月增率達到0.9%，創下2022 年6月以來最大漲幅，高於市場預期的 0.2%；核心PPI月增率達到0.9%，同樣高於預期的0.2%。生產者物價指數指數公布後，使得市場原先預估的降息預期再度畫上問號，根據CNBC報導，加州海灣投資公司（CalBay Investments）首席市場策略師杰拉寧（Clark Geranen）表示，PPI高於預期，而CPI相對符合預期，表明企業正在承擔大部分關稅成本，而不是將其轉嫁給消費者。然而，企業可能很快就會開始改變策略，將這些成本轉嫁給消費者。Northlight資產管理公司首席投資官札克里（Chris Zaccarelli）指出，「今天生產者物價指數的大幅飆升表明，即使消費者尚未感受到通膨的影響，通膨仍在席捲整個經濟」，考慮到週二公佈的CPI數據表現溫和，這無疑是一個令人不快的意外，可能會部分抵消人們對下個月保證降息的樂觀情緒。川普本月稍早才因7月非農就業數據，解雇了前勞工統計局局長麥肯塔弗（Erika McEntarfer），直指她做假數據。