在國內設有戶籍之國民 因公派駐海外的政府人員及其具國籍眷屬 持居留許可之無戶籍國民 外籍與大陸港澳配偶 定居但尚未設籍者 永久居留外籍人士 特殊情況者

直接匯款：領有特定津貼的族群無需申請，直接匯入指定帳戶。 線上登記入帳：民眾可在指定官網登記個人金融帳戶資訊。 ATM領現：持健保卡或身分證、提款卡，至貼有「普發現金」標誌的ATM提領現金。 郵局臨櫃領現：備妥身分證件，前往郵局櫃檯辦理領取。 造冊發放：偏鄉或無銀行帳戶者由派出所等造冊後領取。

不過具體細節、方式，仍待行政院正式公告為準。

2350億元用以普發現金

1500億元用於國土安全韌性

930億元為因應美國對等關稅新政的經濟支持方案

670億元作為上述方案的社會支持

200億元預留用於第2期產業支持

200億元用以強化電力韌性

40億元照顧弱勢族群

10億元左右用以普發現金作業所需的相關經費

行政院會於14日通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正草案，將匡列經費上限調高至新台幣5900億元，並確定於特別預算公布後1個月內開始執行普發現金1萬元，定於7個月內發放完畢，。究竟誰可以領取？何時會發放？又該怎麼領？《NOWNEWS今日新聞》為您整理出各大注意事項：依據條例修正內容，普發1萬將於，並於7個月內發放完畢。行政院長卓榮泰14日也指出，希望在8月底本立法院會會期結束前將該條例完成法制化，包括修正及預算編列。不過，被問及9月以前能發放嗎？卓榮泰回應表示：「9月以前不可能，8月才法制化。」根據過去普發現金的經驗，最有可能發放的方式如下：該條例經總統賴清德於8月1日公告時，行政院當時還表示會在適當時機提出釋憲，不過行政院隨即於8月14日通過該條例修正草案，整體匡列經費上限調高從5450億元至5900億元，其中2350億元用作普發現金財源，另增加10億元用作普發現金相關經費。值得注意的是，該條例原先行政院版本規劃的撥補台電1000億元未被列入，而整體5900億元預算則分配如下：依據《憲法》第70條規定：「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。」而這次立法院三讀通過的國民黨版本，其中除刪除台電撥補1000億元外，新增了普發現金的2350億元預算，引民進黨批評恐有違憲疑慮。另外，在國民黨版本三讀通過後，卓榮泰也指出，國家課稅收入實際可用餘額剩下4436億元，但立法院通過的特別預算版本納入普發現金，金額達到5450億元，預估需舉債約1014億元，在道德上與國家財政上應不應這麼做，也讓他「天人交戰」。不過，該條例於8月1日經總統公告，卓榮泰12日表示，行政便會予以執行，即使普發現金是「行政必須舉債」來完成的法律，但若這是國人期待、立法院要求，且總統已公布的法律，行政院可以舉債。不過，他也坦言，行政院已編列完成明年度總預算案，歲入編列約2.7兆元，歲出則編列約3兆元，歲入歲出差距達3000多億元，這將導致中央政府債務高達2200億元，創下歷史新高。民進黨立委郭國文14日表示，謝謝行政院聽取黨團意見，加碼對弱勢補助，而這次普發1萬沒有排富，他將會以身作則，除了捐出1個月的薪水外，也會將這1萬元捐給風災災區，希望有能力的人可以多給災區支援。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤13日也表示，要讓普發現金從違憲變成合憲，是行政團隊、執政黨團最重視的事，若要依照條例，在10月底完成發放，她認為很難達成。民進黨立委莊瑞雄8日則提到，普發1萬是社會矚目的議題，行政院精準掌握民意，相信最後會做決斷，只是條例由立法院提出確實侵害行政權，綠營黨團有討論到相關議題，認為若行政院主動出擊，就能化解違憲之疑慮。