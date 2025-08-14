我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院會今（14）日通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，原先國民黨要求普發現金在今年10月底前發放完畢，修正後將改為特別預算公布後1個月內開始發放，並於7個月內發放完畢，修正案還需送至立院審議後定案。行政院會今日通過特別條例修正案，將過去5450億提高至5900億，並增列包括強化電力系統、加強弱勢族群及關懷服務、發放現金作業所需經費，而第一階段先行編列5700億，其餘200億將保留彈性，視各產業需求編列。至於外界民眾關注普發現金萬元，時機點在特別預算公布後1個月內發放，並於7個月內發放完畢。經濟部補充，本條例修正草案重點包括新增「強化電力系統」為強化韌性措施項目，確保產業所需穩定的電力系統，此外台美關稅談判持續進行，針對產業支持相關措施及早規劃編列特別預算額度，擴大產業支持範圍，加強對產業的支持；回應產業訴求，確保供電穩定，爭取預算強化電力系統，及配合加強關懷弱勢與發放現金作業所需，提高預算規模至5900億。經濟部表示，另修正普發現金執行期限，修正案送請立法院審議後，經濟部將會同相關部會，積極與立法院各黨團溝通協調，期盼立法院全力支持並儘速完成審查，俾利特別預算的規劃與編列，以因應美國關稅等國際情勢造成的影響與衝擊，及時給予產業及國人協助。