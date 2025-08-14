我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近期有民眾貼出監視器指出，郵差送信不等人引發討論。(圖／翻攝畫面)

不少人都有這樣的經驗，郵差上門送掛號信和包裹，沒有注意到門鈴，或是郵差呼喊聲，因此錯過包裹。而桃園市龍潭區一名蕭姓男子就在臉書發文抱怨，指出郵差喊收信後沒有等人，導致他衝下樓撲空，錯過郵件。他事後打電話到郵局投訴，還被反問「為何不裝電鈴」，讓他相當氣憤，氣得表示：「要回應多少分貝的聲量郵差才聽得見」。事後蕭姓男子po出監視器畫面，顯示郵差在上午9時44分35秒抵達並喊收信，53秒隨即離開，而屋主在6秒後（9時44分59秒）趕到，前後只差24秒，就錯過郵件。蕭男表示，事發當時自己已大聲回應並快步下樓，卻仍錯過簽收時機。事後郵局督導致電致歉，但同時質疑他為何不裝電鈴，讓蕭男直呼傻眼。他批評，郵局不反思員工的服務態度與工作熱誠，反而檢討收件人，這種傲慢心態恐導致企業逐漸失去競爭力。對此，郵局回應，郵差在呼喊後若未見住戶，通常會先送附近其他住戶再返回，推測當時雙方下樓與離開的時間差造成誤會。龍潭郵局表示，已與屋主溝通並承諾加強教育訓練，提醒郵差與住戶做好溝通，以避免類似爭議。網友看法兩極，有人認為「郵差可以再多等一下」但也有人替郵差打抱不平表示「郵差一堆信要送，每戶都等一分鐘，30戶就半小時了」「喊了沒人回當然就走，不然要等多久？」甚至有人直言「怎麼不先裝門鈴？」。