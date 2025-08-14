我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部長郭智輝遭爆在關稅公布當天，出席「當我們快樂在一起」晚宴。台北市長蔣萬安今（14）日受訪時狠酸行政院應該要面對民意，「不要只想著快樂在一起。」對此，行政院晚間回應，戲謔式的發言有失格調。北市府回應政院發言表示，是誰不只執政任性、更失格失能，相信民眾都看得很清楚。台北市獲選為幸福智慧城市，蔣萬安今日下午出席受獎典禮，媒體詢問65%企業認為美國對等關稅20%將對營運造成影響，現在卻爆出郭智輝在關稅公布當天還去參加主題為「當我們快樂在一起」的晚宴，是否覺得賴政府沒有跟企業站在一起抗關稅？蔣萬安回應說，當然還是希望，政府能夠為台灣爭取到最有利的關稅條件。媒體也問蔣萬安，台中市長盧秀燕為爭取地方的一般性補助款到政院，卻被嗆博聲量，是否聲援盧秀燕？蔣萬安表示，盧秀燕為老百姓、特別是弱勢民眾爭取權益被中央違法刪除的權益，這本該就是地方首長應該做的事情，行政院應該要面對民意，「不要只想著快樂在一起。」行政院發言人李慧芝表示，今日在院會討論追加預算議案，院長卓榮泰尋求地方政府意見時，市長盧秀燕提出的內容偏離主題，因此院長2度請市長以議程為主來討論，辦理年度追加預算是為了解決114年度中央與地方政府的財政短缺問題，遺憾蔣萬安卻以戲謔式的發言，有失格調。對此，北市府副發言人魏汶萱表示，是誰屢次錯判關稅談判還赴約「快樂在一起」？是誰違法刪除地方政府照顧弱勢的一般性補助款，還戲謔地稱「輪迴」？是誰不只執政任性、更失格失能，相信民眾都看得很清楚。