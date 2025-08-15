我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦悍將內野手陳愷佑直言，在二軍遇不到威能帝、梅賽斯等頂級洋投。（圖／富邦悍將提供）

▲樂天桃猿威能帝的招牌滑球，讓富邦悍將菜鳥陳愷佑印象深刻。（圖／記者葉政勳攝）

富邦悍將內野手陳愷佑本週隨隊，有機會再拿到一軍門票，陳愷佑接受《NOWnews 今日新聞》採訪時，也分享6月底的一軍初登場讓他大開眼界。陳愷佑幾句話就道破一、二軍差異，「威能帝（Pedro Fernandez）的滑球，我在二軍打10年可能都看不到；梅賽斯（C.C. Mercedes）的控球，直球都可以控在外角低的9號位，二軍就沒有這種投手。」陳愷佑畢業於日本高知中央高校，在2023年選秀會第7輪受到悍將指名，6月底曾短暫上一軍觀光，留下5打數無安打的成績。此次隨隊一軍，陳愷佑說，「二軍總教練（後藤光尊）跟我說這次不像上次一樣學經驗，看我能不能適應一軍強度，他也說希望今年不要再看到我。」除了二軍總教練的告誡，陳愷佑透露，農場總管林威助也給予建議，「林桑希望我要去動頭腦，二軍有做到目標，一軍不是想像中簡單，希望我動頭腦打球。」前次一軍短暫經驗，雖然只有6打席、5打數，卻讓陳愷佑開了「眼界」，「我以前在想，『一軍二軍投手真的有差很多嗎？』」陳愷佑回憶6月26日的初登板，交手的投手是聯盟頂級洋投威能帝，他直言，「威能帝的滑球，我在二軍打10年可能都看不到。」當天面對威能帝3個打席，決勝球皆是滑球，陳愷佑不僅打不到，還苦吞2次三振。除了威能帝，6月28日交手統一7-ELEVEn獅，獅隊前洋投梅賽斯也替陳愷佑「上課」，「梅賽斯的控球，直球都可以控在外角低的9號位，二軍就沒有這種投手。」陳愷佑坦言，要如何攻略一軍投手成為一張「考卷」，「不只洋投，一軍本土投手強度也很高，林桑希望我提早做投手功課，球隊情蒐部門很完善，有機會上去就要先預期投手型態、狀況。」