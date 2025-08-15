我是廣告 請繼續往下閱讀

哈登（James Harden）與凱文．杜蘭特（Kevin Durant）才是擁有「美感」與明確進攻招牌動作的球員，其中杜蘭特的進攻手段「比詹姆斯多一倍」

▲「詹皇」LeBron James今（5）日洛杉磯湖人對上紐奧良鵜鶘的比賽中，在首節第8分32秒時投進三分球，讓他成為NBA美國職籃（National Basketball Association）史上首位在例行賽與季後賽累計達成生涯50000分的球員。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）瑞佛斯在《Off Guard》Podcast節目上表示，雖然詹姆斯高居歷史得分榜第一，但他的打法與典型得分手並不相同。瑞佛斯認為，「當然，必須肯定他在生涯後期持續進化，現在的跳投比職業生涯任何時期都好，這完全是他訓練與自律的成果。但要說他是性感的得分手？不，他不會讓你想到後仰跳投、低位單打、或是關鍵時刻穩定命中中距離的球員形象。」瑞佛斯特別提到詹姆斯．，能以更多元的方式得分。詹姆斯早期的中距離投籃並不穩定，2007年總冠軍賽甚至被聖安東尼奧馬刺隊（San Antonio Spurs）針對性放投，迫使他必須加強中距離與低位單打技術。詹姆斯後來確實在這些領域有所提升，近年更成為穩定的三分射手，延長了自己的高峰期。