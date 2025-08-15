NBA美國職籃（National Basketball Association）史上得分王勒布朗．詹姆斯（LeBron James）已累積超過42000分，然而前球員奧斯汀．瑞佛斯（Austin Rivers）卻認為，詹姆斯並不屬於「最佳得分手」的行列，甚至有不少球員在純粹得分能力上優於他。
瑞佛斯在《Off Guard》Podcast節目上表示，雖然詹姆斯高居歷史得分榜第一，但他的打法與典型得分手並不相同。「他的比賽基於力量、意志、專注、頭腦與高球商，能掌控比賽節奏。他靠的是推進到籃下的爆發力，而非華麗的單打動作。」
瑞佛斯認為，「當然，必須肯定他在生涯後期持續進化，現在的跳投比職業生涯任何時期都好，這完全是他訓練與自律的成果。但要說他是性感的得分手？不，他不會讓你想到後仰跳投、低位單打、或是關鍵時刻穩定命中中距離的球員形象。」
瑞佛斯特別提到詹姆斯．哈登（James Harden）與凱文．杜蘭特（Kevin Durant）才是擁有「美感」與明確進攻招牌動作的球員，其中杜蘭特的進攻手段「比詹姆斯多一倍」，能以更多元的方式得分。
過去的短板與晚年的進化
詹姆斯早期的中距離投籃並不穩定，2007年總冠軍賽甚至被聖安東尼奧馬刺隊（San Antonio Spurs）針對性放投，迫使他必須加強中距離與低位單打技術。詹姆斯後來確實在這些領域有所提升，近年更成為穩定的三分射手，延長了自己的高峰期。
現年40歲的詹姆斯將在本季成為NBA史上首位出戰第23個賽季的球員，並持續擔任聯盟中最年長的現役球員。
