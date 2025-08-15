美國總統川普（Donald Trump）即將在阿拉斯加與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）展開重要會晤，川普表示此次會面或有25%的機率無法取得成功，但仍可為下一輪更重要的會談鋪路，屆時除了美俄元首以外，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）、部分歐洲國家領導人也可能獲邀參與。而蒲亭14日在召開內部高層會議時，讚揚美國正為停火做出「真誠努力」，並暗示美俄或許將針對核武有所協商。《路透社》分析認為，會晤要談的是烏克蘭問題，克宮卻提出核武議題，不排除是為避免軍備競賽升溫。
根據《路透社》報導，莫斯科聲稱，與烏克蘭戰爭是一系列安全問題的一部分，這些問題導致東西方緊張局勢，達到冷戰以來最危險的水平。儘管蒲亭拒絕了基輔立即全面停火的要求，但如果峰會能在達成新軍備控制條約方面有所進展，則可證明俄國參與到更廣泛的和平議題裡，也有助於說服川普，現在不是對俄羅斯及其石油主要買家實施新制裁的合適時機。
蒲亭為何多次談到俄羅斯的核武庫？
自俄烏戰爭於2022年2月爆發以來，蒲亭及其同僚多次「含蓄的」威脅要使用核子飛彈，並警告與俄羅斯的直接對抗，將有導致第三次世界大戰的風險，這些行動包括口頭警告、軍事演習秀肌肉、降低俄羅斯使用核武的門檻等等。
俄羅斯擁有的核武數量多於任何其他國家，這使其在核武領域的地位，遠遠超過常規軍事或經濟實力，也讓蒲亭在全球安全舞台上，有了與川普平起平坐的資格。
據美國科學家聯合會（Federation of American Scientists）統計，俄羅斯和美國分別有4309枚和3700枚核彈頭庫存，其後是中國，估計擁有600枚。
現有的美俄核武協議
美國與俄羅斯先前，曾簽訂一項旨在限制2國核彈頭及運載工具數量的《新削減戰略武器條約》（New START），這條約在2011年生效，是美俄之間唯一僅存的核武軍控條約，雙方曾同意延長，明年2月到期。
俄烏戰爭爆發後，俄羅斯於2022年8月宣布暫時退出《新削減戰略武器條約》的設施核查機制，並於2023年2月宣布暫停履行這項條約。安全分析師警告，如果條約不延長或沒有替代條約出現，雙方都將違反限制。
川普上個月曾表態，希望維持條約規定的限制，並說：「這不是一個你希望到期的協議，我們正在著手解決，當你取消核限制時，那將是一個大問題。」
據悉，蒲亭在14日會議中指出，當前美國政府正努力斡旋和平，致力於達成符合各方利益的協議，並暗示他或將於本次會晤中，提出核武器條約延長問題。
