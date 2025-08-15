我是廣告 請繼續往下閱讀

前民進黨屏東縣議員劉育豪因肝癌於昨（14）日晚上8點多在醫院病逝，享年58歲，消息一出，讓很多親友非常不捨。因為過去一年，人稱「豪哥」的劉育豪，非常積極的在治療，甚至經歷兩次換肝手術，最後仍不敵病魔劉育豪在擔任議員前，是名室內設計師，後來轉戰政壇後，當過兩屆市民代表、縣議員、總統府秘書長潘孟安立委服務處的副主任。對於黨內事務非常積極參與，以好人緣廣結善緣，卻在去年診斷出罹患肝癌，歷經一年多的治療，依舊無法挽回生命。屏東縣議員梁育慈在臉書發文悼念表示，我認識的豪哥向來真誠待人，做任何事總為別人想，真性情的他常自嘲自己天性浪漫，是一個「濫好人」，做政治工作特別辛苦，藝術家比較適合他。隨遇而安不強求是我們的共通點，也難怪我們成為忘年之交。能認識這樣一位無條件關心支持我的好大哥，希望你一路好走，非常感恩。立委徐富癸也留言哀悼，不捨豪哥的離開，懷念他對大家的好；立委伍麗華也說，育豪議員很善良，實在不捨。