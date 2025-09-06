電商重要節日之一「99購物節」即將到來，蝦皮購物與四大超商聯手推優惠，只要在9月9日00:00於蝦皮購物下單並選擇超商取貨，選擇全家取貨的前一萬名就可獲得全家冰美式（共1萬杯）；7-11取貨前1萬5000名可獲得冰梔子花青茶，名額有限、送完為止，建議在9月8日晚上先瞄準喜好的商品，卡點在9月9日00:00送出訂單最有機會搶到免費飲品贈送名額。
🟡99購物節全家冰美式免費喝
全家於9月9日00:00起至23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單(不包含取消訂單、未取貨或退貨者)，即符合獲獎資格 ，活動將取前1萬名符合資格者發送「冰經典美式」中獎序號。（一個帳號限一次獲獎資格）
活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為10月13日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至10月19日止。
🟡99購物節7-11冰梔子花青茶免費喝
9月9日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格，活動將取前1萬5000名符合資格發送序號，贈送「梔子花青茶」兌換序號（一個帳號限一次獲獎資格）。
活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為10月13日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至10月19日23:59。
🟡萊爾富四季春青茶、紅玉紅茶任一件折16元
9月9日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用萊爾富取貨服務且完成訂單，或9月1日00:00起23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單，選擇萊爾富取貨服務，且物流限選蝦皮海外萊爾富取件，並完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格(一個帳號限一次獲獎資格)。
贈送四季春青茶、紅玉紅茶（原價45元）任一件單杯折16元，中獎序號，不限名額。（一個帳號限一次獲獎資格）。本活動將以蝦皮APP站內推播發送兌換序號，發送日期為10月13日，兌換期限自收到序號當日起至10月19日23:59止，序號可於APP內申請兌換或Life-ET機台列印兌換券。
🟡OK超商極淬莊園美式折20元
9月9日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用OK超商取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者）贈送「大杯極淬莊園美式 單杯折20元」優惠券（一個帳號限一次獲獎資格），不限名額。
活動將以蝦皮APP站內推播發送兌換序號，發送日期為10月13日，兌換期限自收到序號當日起至10月19日23:59止。
我是廣告 請繼續往下閱讀
全家於9月9日00:00起至23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單(不包含取消訂單、未取貨或退貨者)，即符合獲獎資格 ，活動將取前1萬名符合資格者發送「冰經典美式」中獎序號。（一個帳號限一次獲獎資格）
活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為10月13日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至10月19日止。
9月9日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格，活動將取前1萬5000名符合資格發送序號，贈送「梔子花青茶」兌換序號（一個帳號限一次獲獎資格）。
活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為10月13日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至10月19日23:59。
9月9日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用萊爾富取貨服務且完成訂單，或9月1日00:00起23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單，選擇萊爾富取貨服務，且物流限選蝦皮海外萊爾富取件，並完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格(一個帳號限一次獲獎資格)。
贈送四季春青茶、紅玉紅茶（原價45元）任一件單杯折16元，中獎序號，不限名額。（一個帳號限一次獲獎資格）。本活動將以蝦皮APP站內推播發送兌換序號，發送日期為10月13日，兌換期限自收到序號當日起至10月19日23:59止，序號可於APP內申請兌換或Life-ET機台列印兌換券。
9月9日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用OK超商取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者）贈送「大杯極淬莊園美式 單杯折20元」優惠券（一個帳號限一次獲獎資格），不限名額。
活動將以蝦皮APP站內推播發送兌換序號，發送日期為10月13日，兌換期限自收到序號當日起至10月19日23:59止。