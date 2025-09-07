今（7）日「白露」二十四節氣，「星巴克買一送一」連喝3天，繽紛紫紅薯奶霜星冰樂單杯特價；85度C「第二杯35折」寄杯優惠、路易莎「低至5折」，9月咖啡優惠一次整理喝到中秋節。
「星巴克買一送一」連喝3天！星冰樂單杯特價
◾️今星冰樂單杯特價！星巴克全台門市即日起至9月30日(二)，「繽紛紫紅薯奶霜星冰樂」大杯單一價130元。
◾️星享成雙 好友分享「星巴克買一送一」！9月8日至9月10日連續3天，活動期間11:00-20:00，星禮程會員至門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。幫大家先算好，最便宜大杯星沁爽55元、美式57.5元、香草星冰樂62.5元、那堤70元。
提醒大家，活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋；限購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用；不適用於部分門市、車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
85度C「第二杯35折」中大杯咖啡可寄杯
85度C開學應援團寄杯咖啡優惠，9月9日(二)限時10點～22點，中大杯咖啡「第二杯35折」！提醒大家，不限冰熱／限同品項同大小／限現購現取每人限購3組／不含鉑金咖啡品項／寄杯辦法各門市公告為主/不含外送及電話訂購。
路易莎咖啡：中秋優惠「低至5折」
路易莎咖啡即日起至10月5日，推出中秋優惠方案：
◾️經典濾掛組「任選四盒濾掛」一組5折
◾️豪華咖啡豆組「任選四包半磅咖啡豆」一組75折（部分商品除外，不含超越精品咖啡豆）
◾️精選綜合組「任選兩盒濾掛5折＋任選兩包半磅咖啡豆75折」
提醒大家，無需黑卡即有折扣、不適用黑卡消費集點；加碼可享單筆滿5組以上「再享88折」優惠（滿件折扣限同筆訂單）；優惠不併用；不適用線上訂購及外送服務；部分門市依百貨商場營業需求做適度調整；以門市實際販售之商品庫存為準；活動詳情請依各店門市公告為準。
資料來源：星巴克、85度C、路易莎咖啡
我是廣告 請繼續往下閱讀
◾️今星冰樂單杯特價！星巴克全台門市即日起至9月30日(二)，「繽紛紫紅薯奶霜星冰樂」大杯單一價130元。
◾️星享成雙 好友分享「星巴克買一送一」！9月8日至9月10日連續3天，活動期間11:00-20:00，星禮程會員至門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。幫大家先算好，最便宜大杯星沁爽55元、美式57.5元、香草星冰樂62.5元、那堤70元。
提醒大家，活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋；限購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用；不適用於部分門市、車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
85度C開學應援團寄杯咖啡優惠，9月9日(二)限時10點～22點，中大杯咖啡「第二杯35折」！提醒大家，不限冰熱／限同品項同大小／限現購現取每人限購3組／不含鉑金咖啡品項／寄杯辦法各門市公告為主/不含外送及電話訂購。
路易莎咖啡即日起至10月5日，推出中秋優惠方案：
◾️經典濾掛組「任選四盒濾掛」一組5折
◾️豪華咖啡豆組「任選四包半磅咖啡豆」一組75折（部分商品除外，不含超越精品咖啡豆）
◾️精選綜合組「任選兩盒濾掛5折＋任選兩包半磅咖啡豆75折」
提醒大家，無需黑卡即有折扣、不適用黑卡消費集點；加碼可享單筆滿5組以上「再享88折」優惠（滿件折扣限同筆訂單）；優惠不併用；不適用線上訂購及外送服務；部分門市依百貨商場營業需求做適度調整；以門市實際販售之商品庫存為準；活動詳情請依各店門市公告為準。