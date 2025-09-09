我是廣告 請繼續往下閱讀

▲丁一宇27歲確診腦動脈瘤，坦言如同頭中藏著炸彈般恐懼。（圖／翻攝自丁一宇IG@jilwww）

韓星丁一宇今（9）日迎來38歲生日！丁一宇在2006年因《不可阻擋的High Kick》爆紅，隔年拿下MBC新人獎，之後以《49天》、《擁抱太陽的月亮》與《灰姑娘與四騎士》等作品奠定實力派地位。不過就在演藝事業正要衝高之際，丁一宇突然被診斷出腦動脈瘤，更因病情引發憂鬱與焦慮，長達1個月不敢踏出家門，身心煎熬。後來，丁一宇踏上西班牙朝聖之路，每天要走40公里，過程中也認識了不同的朋友，才讓他慢慢走出憂鬱。丁一宇先前上節目綜藝節目《食客許英萬的白飯旅行》，提到自己已經準備迎接出道20週年。丁一宇回想當年因連續劇《不可阻擋的High Kick》走紅，戲約一部接一部，生活看似順風順水，卻在27歲那年被診斷出腦動脈瘤。丁一宇形容，感覺就像頭腦裝著一顆隨時會爆炸的炸彈，充滿未知與不安。起初發現腦部異狀時，丁一宇整個人像被重擊，心情瞬間跌到谷底，焦慮又憂鬱，慘到連家門口都無法踏出去，活生生把自己關在家裡整整1個月。3年前，丁一宇也曾透露，雖然現在雖然狀態比以前好多了，但還是得固定去醫院報到，而且也不太能激烈運動，不然頭就會爆痛。聊到死亡這件事，丁一宇也坦承對此很恐懼，但也提醒自己，誰都不知道明天會如何，所以繼續拍戲反而成了讓心情平衡的方法。除了拍戲，確診之後，丁一宇選擇踏上西班牙的聖地牙哥朝聖之路，每天走上40公里，讓他無暇去胡思亂想，逐漸走出了憂鬱的泥沼。在那段時間，丁一宇也結交了來自世界各地的朋友，成為生命中最珍貴的記憶。9月9日的壽星不只有丁一宇！還有台灣媒體人周玉蔻 、日本歌手大塚愛、中國男演員楊洋 、韓國女團Oh My Girl成員裴洧彬、韓國饒舌歌手Loopy，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！