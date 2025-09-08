難得一見的天文現象「血月」近日登場，亞洲部分包含台灣目睹時機為昨（7）日深夜至今（8）日清晨，不過血月自古以來就有不祥的說法，中國官媒《央視》事前還特別發文、科普闢謠，強調血月不是什麼「災殃之兆」，更不會對人體有害，除非是熬夜觀看，才可能有一點點影響。
《央視》7日在社群平台發布圖文，解釋「血月」其實就是月全食，是月亮剛好進入地球的影子，當太陽、地球、月亮排成一條線，地球擋住了太陽光，月球被遮住而形成，並非月亮「出問題」了。
至於月亮為何呈現暗紅色而非黑色、是否會有妖異現身？文章表示，按理說進入地球影子的月亮應該是看不到，但大氣層像是「濾鏡」一般，在被大氣彎折的陽光中，篩出穿透性強的紅橙光並投在月亮上，也就是藍光、紫光等短波被大氣散射，而屬於長波的紅光折射的原理。
對於血月是否於人體有害，文章強調，目前沒有任何證據表明，血月會影響健康或情緒，也不會讓人頭痛、失眠或生病，古代和血月有關的禁忌傳說，包含血月不能洗頭、孕婦不能出門等，都是缺乏科學依據的民間習俗而已。
報導最後也提到，觀看血月不需要護眼，這點與觀看日食不同，也適合拍照，對人體健康唯一的影響，可能就是觀賞需要熬夜，建議找一個開闊地，帶上望遠鏡或相機慢慢欣賞。
據悉，上一次中國可見全過程的月全食，發生在2022年11月8日，下一次則要等到2028年12月31日至2029年1月1日，屆時將上演一次罕見的「跨年月全食」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
