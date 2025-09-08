我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相石破茂昨（7）日召開記者會，宣布請辭自民黨總裁，受到消息影響，今（8）日日圓兌美元匯率重貶，一度貶值0.7%，報148.47日圓兌1美元。日本首相兼自民黨總裁石破茂於昨日下午表示，為避免自民黨黨內分裂，走向分崩離析的悲慘結局，決定辭任首相（總理大臣）一職。此舉被視為他為了平息黨內混亂，選擇主動退位。日媒指出，因石破茂宣布辭職、引發日本政局不穩疑慮，造成日圓走貶，加上被視為財政規律派的石破茂辭職後、下任政權恐採取擴張性的財政政策，恐引發日債賣壓、日債殖利率9月8日恐揚升。野村證券駐東京首席宏觀策略師Naka Matsuzawa表示，由於市場認為類似「安倍經濟學」的通貨再膨脹政策的風險較高，市場的下意識反應將是日本國債收益率上升、日圓走弱以及股價小幅上漲。日圓匯率在今日盤初一度貶值0.7%，報148.47日圓兌1美元。過去一週，日圓在十國集團貨幣中表現最弱。日本長天期公債殖利率則再度衝上數十年未見的新高，作為長期利率指標的日本10年債殖利率上週五下跌3個基點、收1.570%；日本30年債殖利率在9月3日最高升至3.285%、創下歷史新高紀錄。而日本股市早盤呈現走高，截至上午9點15分，上漲逾1.78%，來到43786.85點。