網紅「館長」陳之漢近期遭前桃園市議員王浩宇檢舉涉違《選罷法》，恐面臨最高100萬罰款，他昨（7）晚在直播中表示會請律師處理此事，一面感嘆已經不知道花了多少錢在政治上，更痛批民進黨在台灣就是毒瘤，更怒嗆：「等我賺到錢的時候，就是你民進黨末日來的時候！」王浩宇昨日發文透露，館長前陣子在不能公布民調的時候，公開談論罷免的民調，被他私下去檢舉了，最高罰100萬元。而他剛剛才知道，館長已經收到中選會通知書，被罰的機率很高。之前他低調沒有提這件事，是怕館長偷偷刪影片影響蒐證。對此，館長在晚間直播中除痛批民進黨是毒瘤外，也透露計畫投入網路媒體與協會組織運作，推動兩岸交流。館長說，修理民進黨最好的方式，就是讓台灣人潛移默化去接受大陸，接受自己是中國人的事實。他更聲稱，自從首次前往上海以來的90多天內，就已看見許多改變，認為隨著更多台灣人認同中國人身分、親眼見證中國的富強，屆時中國議題將無法再主導台灣選舉。館長表示，民進黨之後的選舉將越來越難選，等民進黨失去政權後，台灣才可以逐漸共融、兩岸才可以開啟交流。他預測2028民進黨就會失去政權，之後他將有至少8年的時間來做這事情，他可以辦協會來帶動兩岸旅遊與美食交流，志向相當遠大。