日本首相兼執政黨自民黨總裁石破茂近來面臨黨內要求提前舉行總裁選舉（黨魁選舉）聲浪之際，昨（7）日宣布請辭，以避免黨內分裂，前經濟安保大臣高市早苗、農林水產大臣小泉進次郎，皆成為熱門接替人選。富士電視政治部主管分析，勝出的關鍵將有三個重點，分別是國民支持度、黨的路線以及與在野黨的關係。根據富士新聞網報導，富士電視政治部主管高田圭太在節目中受訪指出，近來隨著舉行臨時總裁選舉的呼聲越來越高，就一直有聲音認為，石破茂應該會在8日前表態辭職。他透露，6日晚間，在自民黨副總裁菅義偉和農林水產大臣小泉進次郎勸說下，石破茂為避免黨內產生決定性裂痕，不得不選在7日宣布辭任。在石破茂請辭後，自民黨將選出「後石破時代」的黨魁。高田圭太指出，通常在任期中途辭職的情況下，為了講求效率，會採用較簡化的總裁選舉形式，僅由國會議員和地方代表投票。但現在有一派認為，即使花費更多時間，也應該採用與國會議員票數同權重的「完全版」總裁選舉，也就是納入全國黨員票。高田圭太表示，若是採用「完全版」總裁選舉，將對每位候選人選情造成直接影響，因此相當關鍵。目前傳出的投票日成，預計將會在10月上旬進行投開票。高田圭太指出，目前最有利的候選人包括在上次總裁選獲高票、且在民調人氣高的小泉進次郎，以及前經濟安保大臣高市早苗。此外，給人沉穩印象的內閣官房長官林芳正，以及經驗豐富的前幹事長茂木敏充，都預計考慮參選。年輕世代的希望小林鷹之，也有可能再次挑戰。針對在總裁選舉中勝出的關鍵，高田圭太分析主要有三個，首先是國民支持度，其次是黨的路線，最後是與在野黨的關係。他進一步指出，自民黨要重獲支持，國民信任至關重要。此外，在這次參議院選舉中，自民黨的保守票被參政黨瓜分，因此如何確定黨的保守路線也將是個課題。在參眾兩院都成為少數黨的情況下，與在野黨建立穩固的合作關係，以維持政權穩定也同樣重要。因此，與日本維新會和國民民主黨之間的關係，預計也將影響選舉結果。