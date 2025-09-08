我是廣告 請繼續往下閱讀

效力MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）波士頓紅襪的37歲古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman），本季投出回春身手，近況絕好調，本戰面對亞歷桑納響尾蛇，單局狂飆4次三振，率隊7：4贏球，查普曼達成連續17場無失分，本季第29次救援成功，防禦率下修至鬼神般的0.98。紅襪本戰將3分領先局面交給當家終結者查普曼，他飆出1K後，再讓瓦格斯（Ildemaro Vargas）2好球時揮空，但捕手並未順利接下，形成不死三振，查普曼後續再連飆2K化解壘上有人危機，單局4次三振霸氣收尾。查普曼本戰總計用23球收下4次三振無失分，最快球速為99.6英哩。他今年轉戰紅襪，投出近5季最佳成績，出賽60場拿到29次救援成功，主投55局僅被打出21支安打，送出77次三振，防禦率0.98。細看查普曼本季回春關鍵，在於控球表現幾乎創下生涯最佳，本季之前，查普曼生涯每九局會投出4.5次保送，但本季55局僅出現14次保送，BB9僅2.3次為生涯最佳表現，加上K功依舊了得，成就出電玩般的每局被上壘率（WHIP）0.648。此外，查普曼自台灣時間7月24日面對費城人丟掉1分後，至今超過1個半月、連續17場無失分，期間累積14.2局無安打，有望挑戰2011年喬特（Randy Choate）創下的連續20場出賽未被敲安打的大聯盟紀錄。