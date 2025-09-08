我是廣告 請繼續往下閱讀

知名演員江祖平，揭露自己遭三立資深副總龔美富兒子龔益霆涉嫌性侵，龔益霆還將其心臟病藥換成鎮定劑，再趁她失去意識時性侵偷拍，食藥署稱制藥品限於醫療與科學用途，若未依規使用，便屬毒品，而精神科醫師楊聰財則表示，這類用品有三大特性，會讓受害者身上會找不到殘留藥物的證據。楊聰財指出，鎮靜安眠藥是管制藥品，必須在醫囑下使用，切勿自行轉送或濫用。而台灣常用的鎮定安眠藥物都是屬於管制型藥物，主要有三級：FM2、樂百爾；四級：STILNOX、IMOVANE、EURODIN、LENDORMIN、HALCION。這些鎮定安眠藥物有鎮靜、安眠、肌肉放鬆、抗癲癎等作用，其中最惡名昭彰的強姦藥物有FM2、 HALCION，會讓使用者的意識與記憶都受影響。楊聰財說明，精神專科醫師會根據個人狀況評估劑量與使用時間，避免長期或不當使用導致耐受與依賴。但卻有許多人會把自己的藥物分給親友，認為「反正都一樣」，這是非常危險的。不同人的病史、體質與藥物交互作用各異，錯誤使用可能造成跌倒、呼吸抑制甚至意識混亂。楊聰財表示，這些藥物之所以成為約會強暴的工具，主要有以下幾個原因：1• 強效的鎮靜與安眠作用：這類藥物能迅速讓人意識不清、陷入昏睡，甚至導致短暫的失憶。受害者在藥效作用下會失去反抗能力，事後也可能無法清楚回憶起發生了什麼。2• 無色、無味、易於溶解：許多這類藥物都屬於粉末或錠劑，容易被溶解在飲料中，且幾乎沒有特殊的味道或顏色，受害者難以察覺。3• 半衰期較短：一些藥物的半衰期短，藥效消退後，受害者身上可能找不到殘留的藥物證據，增加了舉證的困難。這些藥物在醫療上是用於治療失眠、焦慮或作為手術前的麻醉用藥，但如果被濫用或非法取得，就會成為危害社會的工具，因此他表示，該如何保護自己，就是「不讓飲料離開視線」、「隨時保持警覺」，在酒吧或任何社交場合，不要接受陌生人提供的飲料或食物，也不要讓自己的飲料離開視線，如果感到頭暈、意識模糊、異常疲倦，應立即向信任的朋友求助或設法離開現場，最後是如果不幸遭受侵害，請務必保留所有可能的證據，並立即報警或前往醫院驗傷尋求幫助。