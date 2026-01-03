隨著12月15日自由球員交易限制解禁，2025-26賽季的NBA交易市場正式拉開序幕。美國知名體育媒體《CBS Sports》近日評選出交易截止日前最受關注的「市場8大球星」名單。這份名單由密爾瓦基公鹿隊的「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）領銜，甚至包括安東尼·戴維斯（Anthony Davis）與馬爾卡寧（Lauri Markkanen）等頂級球星，預示著接下來至2月5日截止日前，聯盟版圖可能發生巨大震盪。
以下為《CBS Sports》點名的8大球星詳細分析：
🏀1. 阿德托昆博 (Giannis Antetokounmpo)，公鹿隊
他是今年市場上最大的骨牌，甚至可能 NBA歷史上季中交易過最強大的球員。雖然公鹿隊目前仍維持表面平靜，但隨時可能因他的一句話引發全聯盟爭奪戰。這類巨星交易通常發生在休賽季，但在目前的局勢下，字母哥離隊似乎已成為「何時」而非「是否」的問題。
🏀2. 安東尼·戴維斯 (Anthony Davis)，獨行俠隊
在獨行俠解雇總管哈里森（Nico Harrison）後，AD的未來充滿變數。雖然球隊戰績尚可，但交易AD是獨行俠為了進入「弗拉格（Cooper Flagg）時代」而補充未來資產的最佳機會。這也是獨行俠在2031年前唯一能完全控制選秀權、徹底進行重建的最後時機。
🏀3. 馬爾卡寧 (Lauri Markkanen)，爵士隊
關於馬爾卡寧的傳聞從未停止，爵士隊在去年夏天調低了對其他老將的要價，雖然目前對馬爾卡寧仍堅持高標準，但為了保住欠給雷霆隊的首輪選秀權（前 8 順位保護），爵士有強烈動機透過交易他來強化「坦隊」力度。
🏀4. 崔楊 (Trae Young)，老鷹隊
儘管老鷹隊戰績回溫，但在崔楊缺陣期間，球隊竟打出12勝9負（勝率57%）的佳績，明顯優於他職業生涯的平均勝率。加上老鷹對續約態度遲疑，且球員本人在2026-27賽季擁有跳出合約的權利，雙方分道揚鑣的時機已趨成熟。
🏀5. 薩博尼斯 (Domantas Sabonis)，國王隊
隨著國王隊放棄圍繞福克斯（De'Aaron Fox）競爭的計畫，陣中幾乎全員皆可交易。薩博尼斯正經歷職業生涯最慘澹的一年，加上他的合約不具備優異的護框能力，雖然市場仍有需求，但國王隊是否會在此時認賠殺出仍是未知數。
🏀6. 莫蘭特 (Ja Morant)，灰熊隊
本季莫蘭特在場時灰熊戰績僅4勝9負，缺陣時反而更佳，其外線數據極度低迷且與新教練團存在磨合問題。考量到他的傷病史與場外問題，交易莫蘭特具有高度風險：賣太早可能看他在他隊回春，賣太晚則可能砸在手裡成為難以處理的頂薪合約。
🏀7. 威廉森 (Zion Williamson)，紐奧良鵜鶘
目前威廉森的價值更多體現在「不具保障的合約內容」而非場上貢獻。由於他與鵜鶘新核心奎恩（Derik Queen）的球風完全不相容，他在紐奧良的日子已進入倒數計時，可能在2月被送走，或是7月被球隊裁掉。
🏀8. 拉梅羅·鮑爾 (LaMelo Ball)，黃蜂隊
雖然鮑爾曾否認離隊傳聞，但隨著新星克努佩爾（Kon Knueppel）的竄起，黃蜂隊可能不再需要他作為建隊核心。鮑爾長年的腳踝傷勢與防守端的停滯，讓黃蜂傾向在他身價進一步惡化前迅速採取行動，將這份頂薪合約送往願意冒險追求天賦的球隊。
消息來源：CBS Sports
我是廣告 請繼續往下閱讀
🏀1. 阿德托昆博 (Giannis Antetokounmpo)，公鹿隊
他是今年市場上最大的骨牌，甚至可能 NBA歷史上季中交易過最強大的球員。雖然公鹿隊目前仍維持表面平靜，但隨時可能因他的一句話引發全聯盟爭奪戰。這類巨星交易通常發生在休賽季，但在目前的局勢下，字母哥離隊似乎已成為「何時」而非「是否」的問題。
在獨行俠解雇總管哈里森（Nico Harrison）後，AD的未來充滿變數。雖然球隊戰績尚可，但交易AD是獨行俠為了進入「弗拉格（Cooper Flagg）時代」而補充未來資產的最佳機會。這也是獨行俠在2031年前唯一能完全控制選秀權、徹底進行重建的最後時機。
關於馬爾卡寧的傳聞從未停止，爵士隊在去年夏天調低了對其他老將的要價，雖然目前對馬爾卡寧仍堅持高標準，但為了保住欠給雷霆隊的首輪選秀權（前 8 順位保護），爵士有強烈動機透過交易他來強化「坦隊」力度。
儘管老鷹隊戰績回溫，但在崔楊缺陣期間，球隊竟打出12勝9負（勝率57%）的佳績，明顯優於他職業生涯的平均勝率。加上老鷹對續約態度遲疑，且球員本人在2026-27賽季擁有跳出合約的權利，雙方分道揚鑣的時機已趨成熟。
隨著國王隊放棄圍繞福克斯（De'Aaron Fox）競爭的計畫，陣中幾乎全員皆可交易。薩博尼斯正經歷職業生涯最慘澹的一年，加上他的合約不具備優異的護框能力，雖然市場仍有需求，但國王隊是否會在此時認賠殺出仍是未知數。
本季莫蘭特在場時灰熊戰績僅4勝9負，缺陣時反而更佳，其外線數據極度低迷且與新教練團存在磨合問題。考量到他的傷病史與場外問題，交易莫蘭特具有高度風險：賣太早可能看他在他隊回春，賣太晚則可能砸在手裡成為難以處理的頂薪合約。
目前威廉森的價值更多體現在「不具保障的合約內容」而非場上貢獻。由於他與鵜鶘新核心奎恩（Derik Queen）的球風完全不相容，他在紐奧良的日子已進入倒數計時，可能在2月被送走，或是7月被球隊裁掉。
雖然鮑爾曾否認離隊傳聞，但隨著新星克努佩爾（Kon Knueppel）的竄起，黃蜂隊可能不再需要他作為建隊核心。鮑爾長年的腳踝傷勢與防守端的停滯，讓黃蜂傾向在他身價進一步惡化前迅速採取行動，將這份頂薪合約送往願意冒險追求天賦的球隊。