▲高雄市鼓山區一名老婦人近日因手持的透明塑膠袋中有水果，慘遭獼猴撲倒搶食。（圖／Threads@1xyz_yo提供）

高雄壽山再傳獼猴搶食傷人事件！一名阿嬤前天（6號）早上，手上提著水果行經高雄柴山元亨寺附近時，突然遭到一旁的獼猴猴撲倒搶食，導致她重跌在地，熱心民眾趕快上前關心，幸好沒有大礙。農業局提醒民眾，上山拜拜進入獼猴棲息環境，避免手提塑膠袋，食物不露白，以免引起獼猴搶食。一名阿嬤疑似到元亨寺拜拜，手提塑膠袋內裝水果，途經鼓山區興隆路之際，突遭台灣獼猴撲倒，阿嬤當場重心不穩，整個人往後摔，頭部一度撞地，阿嬤摸頭表情痛苦。熱心民眾發現趕緊協助阿嬤起身，獼猴見狀趕緊逃離，所幸阿嬤沒有生命危險，熱心民眾於網路PO文提醒路過民眾務必小心，建議避免使用塑膠袋裝水果或食物，改用提籃或布袋，降低猴子搶食風險。事發地點位於鼓山區興隆路，一旁就是壽山國家公園，屬於台灣獼猴自然棲息地，近年頻傳獼猴與登山客、遊客搶食。高雄市農業局表示，近期適逢普渡拜拜期間，進入獼猴棲息環境時，避免手提塑膠袋與食物不露白，避免引起獼猴搶食，同時請落實「不接觸、不干擾、不餵食」的「防猴三不」原則。農業局指出，如遭受獼猴侵擾有驅離需求可撥打1999，由農業局派員協助。若遭遇持續騷擾性獼猴個體，可向農業局申請設置誘捕籠，在獼猴常逗留的區域放置誘捕籠進行誘捕。