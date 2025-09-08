我是廣告 請繼續往下閱讀

▲根據最新爆料，iPhone 17容量將有128、256和512GB三款；iPhone 17 Air因主打輕薄造型，電池容量僅有2800mAh。（圖/X@Sonny Dickson）

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

▲國外爆料客疑似取得韓國電信商內部資料，在網路上貼出iPhone 17規格照片，照片內容中清楚寫下iPhone 17四大機型的核心細節。（圖／X@VadimYuryev）

iPhone 17 Air主打輕薄設計，最初爆料機身厚度只有5.5mm，有機會是iPhone手機有史以來最輕薄的機型，但也傳出疑似因為為達輕薄效果，iPhone 17 Air電池容量預估只有2800mAh至3000mAh，也與本次外流規格符合。

▲根據爆料表示，iPhone 17 Air將主打輕薄小的機型，但因機身變薄變小，傳出電池量只有2800mAh至3000mAh，續航力可能受到考驗。（圖/X@Sonny Dickson）

iPhone 17與iPhone 17 Pro Max 2款機型的價格維持不變，標準款仍為799美元（約新台幣24365元），高階iPhone 17 Pro Max則為1199美元（約新台幣36563元）。而全新的「iPhone 17 Air」售價預估落在899至949美元，若對比iPhone 16 Plus系列，則台灣價格很可能是33900元在往上調整。

▲iPhone17系列各機型最新價格預測及iPhone16系列台灣售價對照圖。（圖／記者張嘉哲製表）

🟡iPhone 17發布時間、預購與開賣日期

iPhone 17系列完整規格爆料！蘋果秋季發表會預計將在台灣時間10日凌晨1時舉辦，，消息傳回台灣後，卻引發許多果粉傻眼表示「盤子才買」。近日有國外爆料客疑似取得韓國電信商內部資料，在網路上貼出iPhone 17規格照片，照片內容中清楚寫下iPhone 17四大機型的核心細節，4款機型包含入門款iPhone 17，還有iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro，以及iPhone 17 Pro Max。容量：128/256/512GB顏色：黑、白、紫、金、藍螢幕尺寸：6.1吋主鏡頭：4800 萬畫素廣角、1200 萬畫素超廣角前鏡頭：2400 萬畫素記憶體：A19/8GB電池容量：3600mAh容量：128/256/512GB顏色：黑、白、紫、金、藍螢幕尺寸：6.6 吋主鏡頭：單顆4800萬畫素廣角鏡頭前鏡頭：2400 萬畫素記憶體：A19 / 8GB電池容量：2800mAh容量：128（謠傳為韓國限定）/256/512GB/1TB顏色：白、綠、灰藍、橘螢幕尺寸：6.3 吋主鏡頭：4800 萬畫素廣角、4800 萬畫素超廣角、4800 萬畫素望遠前鏡頭：2400 萬畫素記憶體：A19 Pro / 12GB電池容量：3700mAh提供容量：256/512GB/1TB顏色：白、綠、灰藍、橘螢幕尺寸：6.9吋主鏡頭：4800萬畫素廣角、4800萬畫素超廣角、4800萬畫素望遠前鏡頭：2400 萬畫素記憶體：A19 Pro / 12GB電池容量：5000mAh本次外流規格與先前爆料幾乎相同，外界過去就預測本次秋季發表會推出四款iPhone機型，包括iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，其中至於iPhone 17系列價格部分，雖然本次爆料未提及，但據9to5Mac報導，知名投行摩根大通（J.P. Morgan）分析師Samik Chatterjee曾預測，雖然上述爆料內容並未證實，但已經在果粉之間引起一陣討論，消息傳回台灣後，不少人針對iPhone 17 Air爆料感到傻眼，紛紛留言表示、「Air這價格完全對不起那些被砍的東西」，但究竟如何只能等到發表會見真章。