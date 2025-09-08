iPhone 17系列完整規格爆料！蘋果秋季發表會預計將在台灣時間10日凌晨1時舉辦，本次有望推出全新一代的iPhone 17系列，社群平台上針對新機的爆料不斷。但近日網路上突然流出一張疑似iPhone 17系列完整規格的照片，4大機型規格全被寫得清清楚楚，消息傳回台灣後，卻引發許多果粉傻眼表示「盤子才買」。
iPhone 17最新爆料！電信商疑外流「4機型」規格
近日有國外爆料客疑似取得韓國電信商內部資料，在網路上貼出iPhone 17規格照片，照片內容中清楚寫下iPhone 17四大機型的核心細節，4款機型包含入門款iPhone 17，還有iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro，以及iPhone 17 Pro Max。
📍iPhone 17
■ 容量：128/256/512GB
■ 顏色：黑、白、紫、金、藍
■ 螢幕尺寸：6.1吋
■ 主鏡頭：4800 萬畫素廣角、1200 萬畫素超廣角
■ 前鏡頭：2400 萬畫素
■ 記憶體：A19/8GB
■ 電池容量：3600mAh
📍iPhone 17 Air
■ 容量：128/256/512GB
■ 顏色：黑、白、紫、金、藍
■ 螢幕尺寸：6.6 吋
■ 主鏡頭：單顆4800萬畫素廣角鏡頭
■ 前鏡頭：2400 萬畫素
■ 記憶體：A19 / 8GB
■ 電池容量：2800mAh
📍iPhone 17 Pro
■ 容量：128（謠傳為韓國限定）/256/512GB/1TB
■ 顏色：白、綠、灰藍、橘
■ 螢幕尺寸：6.3 吋
■ 主鏡頭：4800 萬畫素廣角、4800 萬畫素超廣角、4800 萬畫素望遠
■ 前鏡頭：2400 萬畫素
■ 記憶體：A19 Pro / 12GB
■ 電池容量：3700mAh
📍iPhone 17 Pro Max
■ 提供容量：256/512GB/1TB
■ 顏色：白、綠、灰藍、橘
■ 螢幕尺寸：6.9吋
■ 主鏡頭：4800萬畫素廣角、4800萬畫素超廣角、4800萬畫素望遠
■ 前鏡頭：2400 萬畫素
■ 記憶體：A19 Pro / 12GB
■ 電池容量：5000mAh
iPhone 17爆料幾乎確定了！「這支」連果粉也不挺
本次外流規格與先前爆料幾乎相同，外界過去就預測本次秋季發表會推出四款iPhone機型，包括iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，其中iPhone 17 Air主打輕薄設計，最初爆料機身厚度只有5.5mm，有機會是iPhone手機有史以來最輕薄的機型，但也傳出疑似因為為達輕薄效果，iPhone 17 Air電池容量預估只有2800mAh至3000mAh，也與本次外流規格符合。
至於iPhone 17系列價格部分，雖然本次爆料未提及，但據9to5Mac報導，知名投行摩根大通（J.P. Morgan）分析師Samik Chatterjee曾預測，iPhone 17與iPhone 17 Pro Max 2款機型的價格維持不變，標準款仍為799美元（約新台幣24365元），高階iPhone 17 Pro Max則為1199美元（約新台幣36563元）。而全新的「iPhone 17 Air」售價預估落在899至949美元，若對比iPhone 16 Plus系列，則台灣價格很可能是33900元在往上調整。
雖然上述爆料內容並未證實，但已經在果粉之間引起一陣討論，消息傳回台灣後，不少人針對iPhone 17 Air爆料感到傻眼，紛紛留言表示「Air的電量…不知道實際如何」、「花好萬買Air還要一天2充，真的會哭」、「Air這價格完全對不起那些被砍的東西」，但究竟如何只能等到發表會見真章。
🟡iPhone 17發布時間、預購與開賣日期
■ 蘋果發表會時間：台灣時間9月10日凌晨1時
■ 預測預購日：9月12日（五）
■ 預測開賣日：9月19日（五）
「iPhone 17、蘋果發表會」相關報導
蘋果iPhone 17要來了！一次看完「新功能、售價、開賣」最新爆料
iPhone 17最新價格爆料！Pro打破8年底價紀錄 果粉恐掏4萬才買到
iPhone 17遭嫌醜不想換！「這支舊款」跳水價8折 台灣人買爆它
資料來源：9to5Mac、Vadim Yuryev、PTT
我是廣告 請繼續往下閱讀
近日有國外爆料客疑似取得韓國電信商內部資料，在網路上貼出iPhone 17規格照片，照片內容中清楚寫下iPhone 17四大機型的核心細節，4款機型包含入門款iPhone 17，還有iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro，以及iPhone 17 Pro Max。
📍iPhone 17
■ 容量：128/256/512GB
■ 顏色：黑、白、紫、金、藍
■ 螢幕尺寸：6.1吋
■ 主鏡頭：4800 萬畫素廣角、1200 萬畫素超廣角
■ 前鏡頭：2400 萬畫素
■ 記憶體：A19/8GB
■ 電池容量：3600mAh
📍iPhone 17 Air
■ 容量：128/256/512GB
■ 顏色：黑、白、紫、金、藍
■ 螢幕尺寸：6.6 吋
■ 主鏡頭：單顆4800萬畫素廣角鏡頭
■ 前鏡頭：2400 萬畫素
■ 記憶體：A19 / 8GB
■ 電池容量：2800mAh
■ 容量：128（謠傳為韓國限定）/256/512GB/1TB
■ 顏色：白、綠、灰藍、橘
■ 螢幕尺寸：6.3 吋
■ 主鏡頭：4800 萬畫素廣角、4800 萬畫素超廣角、4800 萬畫素望遠
■ 前鏡頭：2400 萬畫素
■ 記憶體：A19 Pro / 12GB
■ 電池容量：3700mAh
📍iPhone 17 Pro Max
■ 提供容量：256/512GB/1TB
■ 顏色：白、綠、灰藍、橘
■ 螢幕尺寸：6.9吋
■ 主鏡頭：4800萬畫素廣角、4800萬畫素超廣角、4800萬畫素望遠
■ 前鏡頭：2400 萬畫素
■ 記憶體：A19 Pro / 12GB
■ 電池容量：5000mAh
本次外流規格與先前爆料幾乎相同，外界過去就預測本次秋季發表會推出四款iPhone機型，包括iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，其中iPhone 17 Air主打輕薄設計，最初爆料機身厚度只有5.5mm，有機會是iPhone手機有史以來最輕薄的機型，但也傳出疑似因為為達輕薄效果，iPhone 17 Air電池容量預估只有2800mAh至3000mAh，也與本次外流規格符合。
雖然上述爆料內容並未證實，但已經在果粉之間引起一陣討論，消息傳回台灣後，不少人針對iPhone 17 Air爆料感到傻眼，紛紛留言表示「Air的電量…不知道實際如何」、「花好萬買Air還要一天2充，真的會哭」、「Air這價格完全對不起那些被砍的東西」，但究竟如何只能等到發表會見真章。
■ 蘋果發表會時間：台灣時間9月10日凌晨1時
■ 預測預購日：9月12日（五）
■ 預測開賣日：9月19日（五）
蘋果iPhone 17要來了！一次看完「新功能、售價、開賣」最新爆料
iPhone 17最新價格爆料！Pro打破8年底價紀錄 果粉恐掏4萬才買到
iPhone 17遭嫌醜不想換！「這支舊款」跳水價8折 台灣人買爆它
資料來源：9to5Mac、Vadim Yuryev、PTT
更多「iPhone17蘋果發表會」相關新聞。