蘋果iPhone 17系列將會在台灣時間9月10日凌晨發表，預計這次會有iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro 與 iPhone 17 Pro Max 四款手機，且傳聞不止手機，包含手錶、耳機、AirTag等後續機都會一起登場。《NOWNEWS今日新聞》整理最新關於發表會爆料內容，包含手機售價、新功能、預購和開賣日等一次看。
iPhone 17發表、預購、開賣
發表日：台灣時間9月10日凌晨一點
傳聞預購日：9月12日(五)
傳聞開賣日：9月19日(五)
發表會重點新品
手機：iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max
配件：Apple Watch Ultra 3、Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3、AirPods Pro 3 、AirTag 2
iPhone 17 標準版：預料中升級
處理器：A19 晶片，導向更高 AI 與效率表現
螢幕：6.3 吋 LTPO OLED，支援 120Hz ProMotion
相機配置：4800萬畫素主鏡頭+1200萬超廣角，前鏡頭升級2400萬畫素
機身材質：鋁合金機身，採半鋁半玻璃新工藝以強化手感與耐用性。
機身顏色：黑、白、灰、綠、紫、淡藍等
預估售價：799~849美元，台灣可能會是30,900元起
iPhone 17 Air：最薄機身
處理器：A19 晶片
螢幕：6.6 吋 LTPO OLED，支援 120Hz ProMotion
相機配置：單主鏡頭 4800 萬支援2倍光學變焦；前鏡頭升級2400萬畫素
機身材質：厚度約5.5mm、重量傳約 145克
機身顏色：黑、銀、淺金、淺藍四色為主。
其他特色：取消實體SIM卡槽，統一使用eSIM
預估售價：入門約899~949美元，頂規1099美元，台灣售價32,900~43,400元。
iPhone 17 Pro：全面升級
處理器：A19 Pro晶片
螢幕：6.3 吋 LTPO OLED，支援 120Hz
相機配置：三鏡頭全面升級4800萬，採用「橫向矩形」相機模組，望遠支援最高8倍光學變焦及潛望式鏡頭；自拍前鏡頭升級為2400萬
機身材質：首次改用鋁合金邊框，並導入半鋁半玻璃背板設計
機身顏色：黑、白、灰、深藍，以及新色「橘色」
其他特色：VC 均熱散熱、內建Pro Camera App開放RAW、LOG、ProRes拍攝
預估售價：起跳取消128GB容量，改爲256GB，價格預估1199元美金，台幣約 44,900元起。
iPhone 17 Pro Max：全能旗艦
處理器：A19 Pro 晶片
螢幕：6.9 吋 LTPO OLED，支援 120Hz
相機配置：三鏡頭皆為4800萬畫素，最高8倍光學變焦，支援8K錄影與專業相機 App 強化。
機身材質：鋁合金邊框、半鋁半玻璃背板一致設計語言。
機身顏色：黑、白、灰、深藍，以及新色「橘色」
其他特色：VC 均熱散熱，電池容量傳望突破 5000mAh，續航與高負載穩定性顯著提升。
預估售價：約1299元美金；台幣約47,900元起
AirPods Pro 3 新功能重點
健康監測升級：導入與 Powerbeats Pro 2 相同的入耳式心率偵測。支援體溫感測，透過耳道測量，準確度理論上高於手腕裝置。
AI 即時翻譯：支援「雙語口譯」功能，可在多人對話、旅行時即時雙向溝通
跨越語言障礙，適合跨國交流。
錄音與語音功能：錄音室等級錄音，適合短影音、採訪、線上會議
iOS 26 配套功能：相機遙控、入睡時自動暫停播放、個人化充電提醒
資料來源：MacRumors、9TO5Mac、3ctim哥生活日常 YouTube
