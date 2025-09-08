我是廣告 請繼續往下閱讀

匝道封閉 ：前二日(9月27日及28日)上午實施時段性國1及國5南入匝道封閉；後二日(9月28日及29日)下午實施時段性國1及國3北入匝道封閉。 高乘載管制 ：後二日(9月28日及29日)下午實施國5北向高乘載管制。 收費措施 ：假期間(9月27日至29日)採單一費率、國3差別收費及0-5時暫停收費。

今年教師節3天連假即將來臨，高公局實施匝道封閉、高乘載管制、收費措施等疏導措施，高公局也提醒，駕駛行駛國道請保持灌注，別疲勞駕駛，降低事故發生。本次教師節連假，高公局針對各日尖峰方向規劃交通疏導措施並搭配匝道儀控、開放路肩等交通管理措施，主要疏導措施如下：高速公路局預估，連假期間將有大量出遊車潮湧入國道，因高速公路車速較快，一旦分心或疲勞駕駛，注意力降低恐發生事故，除影響後方車流行進外，亦可能引起二次事故。高公局提醒用路人，行駛高速公路務必全神貫注、勿疲勞駕駛，遇突發狀況才能及時反應，降低事故發生之風險。高公局提醒，用路人如果在患病、服用藥物、疲勞、恍神或分心等狀態下開車，將大幅提高事故發生的機率。呼籲駕駛人行駛高速公路，如有精神狀況不佳情形，除可先駛離高速公路外，亦可至國道各服務區之駕駛人休息室休憩後再出發，切勿疲勞駕駛。途中亦應隨時保持專注，雙手握好方向盤，並與前車保持適當安全距離，避免前方出現緊急狀況時反應不及。