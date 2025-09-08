我是廣告 請繼續往下閱讀

臺灣50指數成分股換股名單出爐，而追蹤臺灣50指數的元大台灣50（0050）也同樣跟進，此次將康霈*、川湖納入臺灣50指數成分股。口袋證券解析，康霈*累計月營收年增率69%；川湖月營收年增連20月成長、累計月營收年增率79%、毛利率創歷史新高。口袋證券檢視並統整臺灣50指數成分股的整體狀況，目前共有9家公司月營收創歷史新高，19家公司月營收連續三個月成長，本益比低於20倍的公司達30家，而月營收連三月衰退有6家。值得注意的是，口袋證券觀察，高效能運算（HPC）與AI伺服器需求持續推升雲端與資料中心投資，台積電、台達電、廣達、緯創與緯穎等供應鏈企業在晶圓代工、伺服器整機、電源與封測環節同步成長，成為市場核心動能。相對地，成熟製程與部分IC設計公司，因產品週期與匯率影響，表現略顯分化。金融族群方面，銀行端淨利息收入與手續費支撐獲利，壽險業則受惠於資本市場回溫與匯率走強。不過，券商獲利因成交量下降而面臨壓力。航運產業長榮、陽明與萬海則呈現價穩量縮格局。臺灣50指數成分股動態反映市場資金動能與產業趨勢，口袋證券提醒，投資人仍應依自身財務狀況、風險承受能力及投資目標，審慎評估後再行決策，同時注意市場波動可能帶來的投資風險。