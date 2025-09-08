我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦悍將壓軸主題日的女孩大禮包。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將下半季壓軸主題日「寵愛天使」9/20(六)、9/21(日)在臺北大巨蛋盛大登場， Fubon Angels華麗集結，只為寵你設計的驚喜橋段，甜到心坎的寵粉行動即將展開，主題日兩天將有Fubon Angels賽後演唱會獻給支持天使的每一個你，除了天使們精心準備的表演之外，還有大來賓助陣，20日賽後「韓國新星女團」ifeye、「韓國女團」ARTMS接續登場演出！寵愛天使就要讓天使們陪你在大巨蛋一整天！主題日賽前場外舞台活動滿滿，將先由Angels Mini見面會為活動暖身，「寵愛天使簽名見面會」接續登場，女孩們將分兩天與你簽名近距離互動。本次見面會將採實名購票制，每場次票價4500元，將可獲得Fubon Angels應援大禮包，內含「寵愛天使視覺抱枕」、「Fubon Angels夏日風情應援毛巾」、「守護天使 保溫瓶」、「Fubon Angels全員視覺卡」、「Fubon Angels應援網袋」等好禮，並可獲得該組簽名會出席人選各1次簽名機會，參加券將於9/12(五) 中午12:30 於富邦悍將售票網開賣，每帳號每場次限購一張並採取實名制，限購買者本人持附照片之有效證件正本報到入場，更多活動細節及分組名單，將於富邦悍將官方粉絲團公布。天使登板，這一球超甜！從應援區走向投手丘，20日賽前將由Fubon Angels為比賽開球， 展現悍將氣勢、飆出天使力量，女孩們的心動開球準備投進你的心裡！主題日賽後演唱會更是女孩們的主場，Fubon Angels將帶來兩天不同內容的特別演出，展現出過去不曾見過的超精彩內容，女孩們用心準備就為了站上大巨蛋舞台的這一刻，另外Fubon Angels還有驚喜彩蛋要首度亮相，熱愛天使的你，絕對不能錯過！Fubon Angels的精彩表演後還有來賓助陣，20日賽後「韓國新星女團」ifeye、「韓國女 團」ARTMS將登場演出！「韓國新星女團」ifeye是2025年出道的六人女子團體，由成員元花娟、崔誌友、金螺希、李佳衍、李彩瑗、鄭瑞律所組成，並由所屬社CEO兼編舞家RyuD擔任製作人，組合於2025年4月8日以數位迷你專輯《ERLU BLUE》正式出道，首支單曲《NERDY》MV 11天破千萬點閱，並曾登上韓職KT巫師主場進行開場即中場表演， 來台首次大型表演就在悍將大巨蛋主場！「韓國女團」ARTMS是由「本月少女」成員田姬振（Hee Jin）、趙夏瑟（HaSeul）、金定 恩（Kim Lip）、鄭真率（JinSoul）、崔口冧（Choerry）组成的女子團體，2024年榮獲 Hanteo Music Awards新興藝人獎，近期ARTMS展開世界巡回演唱會打開國際知名度，巡迴地點包括北美、南美及歐洲等地，夢幻編舞與迷人舞台魅力來到台灣獻給每一位粉絲們！ 21日還有重量級韓流傳奇嘉賓即將登場，各位悍將家人敬請期待！