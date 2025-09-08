我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲因京華城案，遭北院羈押已滿1年，稍早律師鄭深元律見結束後宣布，柯文哲同意由妻子陳佩琪來辦理交保手續。對此，前立委邱毅卻示警，柯文哲面對媒體時，還是「少說話為上策」，因為北檢為了心虛、面子，一定會提抗告，到時柯文哲又被關回去，這也是總統賴清德必然的毒計，柯文哲一定要慎防。邱毅今日在臉書發文指出，「回家就好，被收押禁見了一年」，他建議柯文哲，該回家把身體養好，以免留下後遺症，小草看到柯文哲出來，自然歡欣雀躍，但認為柯文哲面對媒體時，還是「少說話為上策」。邱毅表示，北檢為了心虛、面子，一定會提抗告，「高院接受政治指示，一定會等著配合」，高院發回地院更裁，是必然的結果。他認為，「為了避免節外生枝，使柯文哲又被關回去，而這也是總統賴清德必然的毒計，柯文哲一定要慎防。」邱毅指稱，賴清德絕對不是幡然醒悟，而是社會輿論壓力太大，大到連國際媒體都議論紛紛，再加上小草在司法走讀的勇猛闖關，也讓萊爾校長心驚膽跳。至於萊爾校長會怎麼做？他大膽預測，「他會先放柯文哲，然後再找個理由，把他給關回去，在『追放柯』之間耍弄柯文哲，耍弄小草，耍弄藍白。」邱毅建議，柯文哲、民眾黨和小草，都要小心謹慎，步步為營，因為他認為，「萊爾校長面對美國總統川普是不折不扣的孬種，面對台灣經濟、災情，是個貨真價實的廢物，但用司法檢調追殺整人，他可絕對是高手，一等一的骯髒高手。」