我是廣告 請繼續往下閱讀

▲星達拓首位藝人中島健人將登上台北大巨蛋。（圖／樂天桃猿）

9／12樂天主題日Day1嘉賓：李玖哲、椅子樂團

9／13樂天主題日Day2嘉賓：柯有倫、中島健人、Marz23、ZICO

▲韓流創作才子ZICO也將來台登上台北大巨蛋表演。（圖／樂天桃猿）

9／14樂天主題日Day3嘉賓：高爾宣、華莎

樂天桃猿Rakuten Monkeys將於9月12日、13日、14日在臺北大巨蛋推出為期3天的「SINGDOME音樂電台」主題日，活動將聚集台灣、日本以及韓國的重量級藝人，中島健人、ZICO、MAMAMOO華莎都確定出席，讓觀眾體驗音樂與棒球的完美結合，購票辦法也出爐，可至ibon售票系統購買。「SINGDOME音樂電台」主題日卡司陣容堅強，首位公布的嘉賓是金曲歌王李玖哲，他將為首日賽後帶來浪漫的音樂時光，而當天中場則有活力十足的「推進隊長」籃籃帶來精彩表演，賽後李玖哲也將與風格獨特的椅子樂團聯手獻聲，共同打造浪漫的音樂之夜。主題日第二天，中場將由全能藝人柯有倫熱力開唱；賽後演唱會更是星光爆棚，集結日本超人氣偶像中島健人、台灣實力派歌手Marz23，以及韓國潮流饒舌歌手ZICO，帶來跨國界的音樂震撼，勢必將現場氣氛推向最高點。值得一提的是，ZICO更將於當日賽前擔任開球嘉賓，為比賽揭開序幕！首度登上臺北大巨蛋的中島健人，曾是星達拓娛樂（舊稱：傑尼斯事務所）旗下男團Sexy Zone成員，他以獨特的舞台魅力與深情歌聲圈粉無數，更在戲劇與綜藝中展現多才多藝。近期，他演唱超人氣動畫《我推的孩子》第二季主題曲《Fatal》引爆熱議，展現跨界實力。9月14日主題日最終日，中場將由樂天女孩三本柱河智媛、廉世彬、禹洙漢帶來精彩演出；壓軸賽後演唱會則由新生代創作歌手高爾宣OSN，以及韓國頂尖女團MAMAMOO成員華莎壓軸登場，為「SINGDOME音樂電台」主題日畫下最完美的句點。華莎是MAMAMOO的成員，從團體到個人SOLO，她以《Maria》、《twit》等代表作橫掃各大音樂榜單，展現與眾不同的女王氣場。樂天桃猿邀請所有10號隊友及球迷一同來到臺北大巨蛋，打開FM10音樂電台，準備好與ZICO一起嗨翻並見證開球英姿、與中島健人一同享受最閃耀的音樂時光、與華莎一起感受前所未有的震撼心動之夜，感受這場盛大的音樂饗宴，一同見證棒球與音樂的跨界魅力！