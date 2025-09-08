我是廣告 請繼續往下閱讀

泡麵調味包「粉狀、液體」差在哪？廠商公布差別

才推出「液體調理包」，其最大特點在於可以完整呈現食材本身風味，但因含水量高，製作過程更加繁瑣，必經加熱殺菌，避免微生物孳生。

▲粉末調理包一般設定需要先加，其容易溶於熱水，且重量輕又易保存，但最大缺點在於製作過程必須經加熱乾燥處理，導致部分風味容易流失。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

液體調味包為何要先放？2大理由一次看

▲「液體調味包」都建議料理泡麵時後放，主要是怕麵煮不熟、降低湯頭風味等。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

調味包後放真的比較好吃？實測結果驚人：口感升級

後放的泡麵麵條都有均勻散開，且湯頭更濃郁圓潤；先放的泡麵麵條明顯糾結成團、口感偏硬，味道更是少了前者許多。

▲實測以滿漢大餐為例，若後加入液體調味包，湯頭確實濃郁不少，肉塊也變得不乾柴。（圖/記者張嘉哲攝）

「調味包後放」男神也有教！金城武煮法大爆紅

指出要先煮開麵，等待3分鐘後再將調味包倒入，快速攪拌後馬上倒熱水，再等待3分鐘加入八分滿熱水，最後再等待3分鐘就可以享用。