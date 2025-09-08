泡麵款式五花八門，根據不同款式提供的調味包也有不同，一般常見的是粉狀調味包，但近期許多廠商推出「液體調味包」，讓湯頭與口感變得更豐富，不過調味包「要先放還是後放」，每個人的答案都有所差別。對此，日本泡麵大廠「日清食品」公關部門公布正解，表示若是液體調味包建議後放最佳，這樣的論點過去在網路爆紅的「金城武煮法」中也有出現！
泡麵調味包「粉狀、液體」差在哪？廠商公布差別
過去在市場上主打泡麵粉末調味包，但近年來也有不少廠商開發液體調理包。根據日媒《Pinzuba》報導，日本泡麵大廠「日清食品」公關部門表示，粉末調理包一般設定需要先加，其容易溶於熱水，且重量輕又易保存，但最大缺點在於製作過程必須經加熱乾燥處理，導致部分風味容易流失，例如像醬油、味噌等發酵原料更難再現。
日清重視如何還原風味的問題，因此經過開發人員長時間研究，才推出「液體調理包」，其最大特點在於可以完整呈現食材本身風味，但因含水量高，製作過程更加繁瑣，必經加熱殺菌，避免微生物孳生。
液體調味包為何要先放？2大理由一次看
但多數「液體調味包」都建議料理泡麵時後放，其中一個原因在於「會影響麵體口感」，若先放恐會導致油脂與黏稠度在麵條中形成一層薄膜，阻礙熱水無法滲透麵心，麵條也就無法泡開了，吃起來口感偏硬。
除此之外，另一原因在於提前放入調味包「會降低湯頭風味」，因提前放入會導致熱水溫度下降，同時調味包中的香味可能在悶煮的過程中消散，導致泡麵味道無法最佳，因而影響口感。
調味包後放真的比較好吃？實測結果驚人：口感升級
為了驗證該說法，《Pinzuba》記者準備兩碗同款泡麵，一碗先放，另一碗則是後放。報導指出，實際品嚐下來，後放的泡麵麵條都有均勻散開，且湯頭更濃郁圓潤；先放的泡麵麵條明顯糾結成團、口感偏硬，味道更是少了前者許多。
過去《NOWNEWS》記者就以「滿漢大餐」進行實測，不先將調味包與料理包一口氣倒入碗中，反倒先加入油包等，接著再將液體調味包蓋在泡麵上靜置3分鐘，再將液體調味包撕開倒入碗中。而調理包經過加熱後比以往好倒。口感部分，湯頭升級確實有感，肉塊也不會因以往先浸泡在水中乾柴。
「調味包後放」男神也有教！金城武煮法大爆紅
事實上，「調味包後放」的做法過去在「金城武泡麵煮法」中也有出現。至於什麼是金城武煮法？在電影《喜歡你》片段中，金城武飾演的角色對煮泡麵要求完美比例，劇中甚至還教學獄警正確泡法，指出要先煮開麵，等待3分鐘後再將調味包倒入，快速攪拌後馬上倒熱水，再等待3分鐘加入八分滿熱水，最後再等待3分鐘就可以享用。
網路上有不少人實測該作法，結果無一例外都認證好吃，大讚直呼「真的試過，這樣子的泡麵還蠻好吃的，湯頭不會太濃，主要還是看麵的種類」、「這樣做的泡麵太好吃」、「真的比較入味，湯也因為倒掉麵體表面的油，會比較清，整體味道更好一點」。倘若民眾有機會可以試試看這種泡法，或許能品嘗到不一樣滋味的泡麵。
資料來源：Pinzuba
我是廣告 請繼續往下閱讀
過去在市場上主打泡麵粉末調味包，但近年來也有不少廠商開發液體調理包。根據日媒《Pinzuba》報導，日本泡麵大廠「日清食品」公關部門表示，粉末調理包一般設定需要先加，其容易溶於熱水，且重量輕又易保存，但最大缺點在於製作過程必須經加熱乾燥處理，導致部分風味容易流失，例如像醬油、味噌等發酵原料更難再現。
日清重視如何還原風味的問題，因此經過開發人員長時間研究，才推出「液體調理包」，其最大特點在於可以完整呈現食材本身風味，但因含水量高，製作過程更加繁瑣，必經加熱殺菌，避免微生物孳生。
但多數「液體調味包」都建議料理泡麵時後放，其中一個原因在於「會影響麵體口感」，若先放恐會導致油脂與黏稠度在麵條中形成一層薄膜，阻礙熱水無法滲透麵心，麵條也就無法泡開了，吃起來口感偏硬。
除此之外，另一原因在於提前放入調味包「會降低湯頭風味」，因提前放入會導致熱水溫度下降，同時調味包中的香味可能在悶煮的過程中消散，導致泡麵味道無法最佳，因而影響口感。
為了驗證該說法，《Pinzuba》記者準備兩碗同款泡麵，一碗先放，另一碗則是後放。報導指出，實際品嚐下來，後放的泡麵麵條都有均勻散開，且湯頭更濃郁圓潤；先放的泡麵麵條明顯糾結成團、口感偏硬，味道更是少了前者許多。
過去《NOWNEWS》記者就以「滿漢大餐」進行實測，不先將調味包與料理包一口氣倒入碗中，反倒先加入油包等，接著再將液體調味包蓋在泡麵上靜置3分鐘，再將液體調味包撕開倒入碗中。而調理包經過加熱後比以往好倒。口感部分，湯頭升級確實有感，肉塊也不會因以往先浸泡在水中乾柴。
事實上，「調味包後放」的做法過去在「金城武泡麵煮法」中也有出現。至於什麼是金城武煮法？在電影《喜歡你》片段中，金城武飾演的角色對煮泡麵要求完美比例，劇中甚至還教學獄警正確泡法，指出要先煮開麵，等待3分鐘後再將調味包倒入，快速攪拌後馬上倒熱水，再等待3分鐘加入八分滿熱水，最後再等待3分鐘就可以享用。
網路上有不少人實測該作法，結果無一例外都認證好吃，大讚直呼「真的試過，這樣子的泡麵還蠻好吃的，湯頭不會太濃，主要還是看麵的種類」、「這樣做的泡麵太好吃」、「真的比較入味，湯也因為倒掉麵體表面的油，會比較清，整體味道更好一點」。倘若民眾有機會可以試試看這種泡法，或許能品嘗到不一樣滋味的泡麵。