總統賴清德接受媒體專訪表示，有意放寬現行外籍家庭幫傭規定，讓就算是1個小孩就好，也不一定要6歲以下，12歲以下也能聘請，減輕家長照顧壓力。對此，勞動部回應，相關外籍幫傭政策方向我們都在持續研議與評估當中，也會適時地聆聽各界的意見。
賴清德接受《自由時報》專訪表示，前總統蔡英文過去推動0到6歲國家一起養，他現在做2.0，蔡總統做長照2.0、他現在做3.0，幫年輕家庭照顧老的、照顧小的，他近日也鼓勵行政院長卓榮泰，要能儘速回應社會上的需求，勇於解決相關民生議題，也著眼於外籍家庭幫傭鬆綁。
延伸閱讀：小孩得腸病毒 爸媽不用請特休！「育嬰留停照顧彈性化」明年上路
據《外國人從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款工作資格及審查標準》規定，申請外籍幫傭必須滿足，有3名以上之年齡6歲以下子女；有4名以上之年齡12歲以下子女，且其中2名為年齡6歲以下，等人數及年齡條件限制。
賴清德表示，政府希望婦女勞動力能釋出，就要協助他們解決問題，因此不一定要2個小孩，也可以1個小孩就好，也不一定要6歲以下，12歲以下也能聘請，像這種社會需要的民生議題，要勇於解決。
對此，勞動部回應，協助家庭減輕照顧子女的壓力，是行政院及相關部會長期以來一直持續在努力的目標，本部日前也推出「育嬰留停的彈性化方案」，相關外籍幫傭政策方向我們都在持續研議與評估當中，也會適時地聆聽各界的意見。
