▲9/12起，丹丹漢堡新推出【呷飽餐(4件組)】多一口的飽足4件來滿足（圖／翻攝自丹丹漢堡佳里店）

▲丹丹漢堡9/12推出新品經典排骨酥、排骨酥肉焿。（圖／翻攝自丹丹漢堡佳里店）

▲丹丹漢堡將在本週五（9/12）起微幅調整價格，並更換菜單。（圖／翻攝丹丹漢堡-橋頭店新粉專）

受到原物料、人工與營運成本逐年上升，速食店南霸天「丹丹漢堡」今（8）日公告，本週五（9/12）起微幅調整價格、並更換菜單，定食餐平均調漲2.4%，其中有7款套餐調升5元、另有1款不漲反降4元，另有11款商品停售，但同時也有新品上市，蘑菇雞肉可樂餅、經典排骨酥、排骨酥肉焿、熱桂花烏龍、台灣烏龍將長期供應。「丹丹漢堡」表示，為了維持品質與穩定供應，9月12日起微幅調整價格，感謝顧客一直以來的陪伴與信賴。此外，也同步公告自10月1日起工作夥伴時薪調高至200元起。◆【定食餐】平均調幅約2.4％。◊「１套降價」6號餐降4元為99元。◊「４套新組合」2號餐119元、3號餐109元、11號餐89元、12號餐99元。◊「７套調升5元」1號餐109元、4號餐109元、5號餐104元、7號餐112元、8號餐119元、9號餐119元、10號餐113元 。◊「加購薯調升3元」加購地瓜薯條26、加購紅醬波浪薯39。◆【早安餐】◊「２套新組合」早1：65元、早2：75元。◊「４套調升3元」早3早4：53元、早5早6：46元。◆【新推出－呷飽餐(4件組)】多一口的飽足4件來滿足◊「13號餐129元」烤醬雞堡+玉米濃湯+無骨雞塊5入+29元飲料。◊「14號餐139元」經典排骨酥+鮮酥雞肉焿+脆皮炸雞+29元飲料。◊「15號餐129元」黃金鮮酥雞+排骨酥肉焿+香酥米糕+29元飲料。◊「16號餐139元」經典排骨酥+排骨酥肉焿+香檸吉司豬排堡+29元飲料。◆【新推出-美味丹點】◊「經典排骨酥45、排骨酥肉焿42、蘑菇雞肉可樂餅2入49、台灣烏龍(中)29、熱桂花烏龍29、熱美式咖啡29」。◆【美味丹點】◊「飲料調升3元」。◊「5項單點價格不變」烤醬雞堡47、香檸吉司豬排堡59、無骨雞塊9入78、麻糬棒5入29、台灣烏龍(大)34。◊「6項單點調升2元」火腿蛋/肉鬆蛋三明治30、無骨雞塊5入49、黃金鮮酥雞49、香酥米糕35、超長熱狗29。◊「9項單點調升3元」地瓜薯條31、紅醬波浪薯44、玉米濃湯29、麻辣麵線焿48、赤肉麵線焿42、五穀瘦肉粥42、鮮酥雞肉焿42、鮮脆雞腿堡69、脆皮炸雞(腿、塊)51。◆【停售】◊大碗豪爽餐、鮮蔬可樂餅蛋堡、燒肉鮮蔬吉司蛋堡、排骨酥肉焿麵、豬肉可樂餅。◊金桔檸檬氣泡飲、冰咖啡牛奶、冰美祿咖啡、熱咖啡、熱紅茶、熱麥芽巧克力。