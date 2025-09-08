我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲將在今（8）日交保，桃園市議員凌濤喊話賴政府，釋放柯文哲後，下一步釋放國民黨工，啟動跨黨派調查委員會，徹查綠電發展與其他重大建設中的所有弊案，揪出國家的蛀蟲，還給台灣司法乾淨空間。凌濤稍早在臉書發文說，朱立倫823當晚喊話「終結司法東廠，掃除政治黑手，重建司法獨立」，請賴清德政府，停止任何形式的政治力介入司法，必須即刻釋放被政治收押的柯文哲主席及國民黨黨工，結果民調顯示，高達近五成的人民支持這樣的主張。凌濤提及，司法終於在大罷免大失敗後，恢復一點正常，釋放被檢調不成比例窮追猛打的柯文哲主席。而同樣被政治辦案清算的國民黨黨工，仍被羈押，都應該停止黑手繼續不當欺壓。希望未來司法能真正回歸獨立性。凌濤也說，此外，我們也要求賴清德政府，釋放柯文哲、以及黨工之外，應立即成立跨黨派的調查委員會，徹查綠電發展與其他重大建設中的所有弊案，揪出國家的蛀蟲，並對違反公正審判的押人取供，政治收押啟動調查。正義不該有顏色，廉能不容被踐踏，這是我們對人民最基本的承諾。