台北股市今（8）日延續多頭氣焰，開盤上漲116.27點、來到24610.85點，盤中在台積電、日月光領漲之下，電子股氣勢如虹，盤中最高一度來到24729.96點，再創歷史新高，隨後漲點收斂，最後一盤台積電被壓回平盤價，終場上漲52.8點或0.22%，收在今日最低點24548.39點，不過收盤點位仍創歷史新高，成交量為4335.59億元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.65點、來到258.68點，終場上漲1.75點或0.68%，收在259.78點，成交量為1685億元。今日個股成交量排行榜前五名為：華邦電、南亞科、台船、京元電子、金居；個股成交值排行榜前五名為：台積電、金居、南亞科、京元電子、康霈*。權值三雄卻熄火表態，權王台積電以1195元盤上開出，隨後表現震盪，最後一盤爆出3962張賣單，終場收在平盤價1180元；鴻海開高走低，盤中遇壓翻黑，最低一度來到202元，終場下跌1.5元或0.73%，收在203.5元，拖累大盤指數就有6點；聯發科同樣盤中跳水走低，終場下跌5元或0.35%，收在1430元，拖累大盤指數就有2點。今日盤面有一亮點，半導體展即將開展，今日「矽光子國際論壇」在8日打先鋒。台積電、日月光、輝達、超微、博通、谷歌、英飛凌、恩智浦、邁威爾、聯發科、Meta等半導體巨擘技術團隊，都將在本次活動中分享先進製程、次世代封裝、矽光子技術等前瞻洞察。其中日月光投控股價受到買盤挹注，股價在盤中強勢亮燈漲停，來到171.5元，並且一路緊鎖到收盤，股價創超過半年以來新高表現。也因此，矽光子概念股也氣勢兇猛，眾達-KY攻上漲停價171.5元，前鼎上漲逾6%，上詮上漲逾5%，蔚華科、訊芯-KY上漲逾4%，華星光、環宇-KY上漲逾3%，立碁、矽格、台星科、創威、聯亞上漲逾2%。半導體設備股也有買單搶進，竑騰、星雲、天虹、竹陞科技、均豪攻上漲停板，志聖上漲逾7%，家碩上漲逾6%，東捷、蔚華科、科嶠、世禾、翔名上漲逾4%，牧德、萬潤、由田、昇陽半導體、明遠精密上漲逾3%。此外，記憶體 DDR4 市場因供貨吃緊價格走揚，記憶體類股持續走強，華邦電早盤一度攻上漲停，可惜隨後漲停打開，終場上漲逾9%，南亞科多空激戰，早盤攻上漲停後遇壓，盤中甚至一度翻黑，終場上漲不到1%，旺宏則是上漲1%。也帶動記憶體模組概念股走高，品安攻上漲停價36.5元，商丞上漲逾4%，凌航上漲逾3%，群聯上漲逾2%，創見、廣穎上漲逾1%。軍工概念股同樣持續走強，邑錡攻上漲停價164元，台船上漲逾8%，事欣科、華晶科、前鼎上漲逾6%，加百裕、龍德造船上漲逾4%，昇貿上漲逾3%，漢翔、正基、合勤控、東典上漲逾2%。資安概念股也有買單搶進，中華電信旗下小金雞中華資安今日轉上市，大啖蜜月行情，今日終場上漲逾39%，虎門科技、創泓科技攻上漲停板，京元電子、系微上漲逾5%，立端、蒙恬上漲逾4%，華經上漲逾3%，合勤控、精誠上漲逾2%。傳產股則是持續由生技股領軍，生華科、友霖、世紀、益安攻上漲停板，訊聯、沛爾生醫-創上漲逾9%，皇將、順藥上漲逾8%，訊聯基因上漲逾7%，金穎生技上漲逾5%，強生、南光上漲逾4%，聿新科、友華、佰研、樂斯科上漲逾3%。